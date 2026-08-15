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புதிய மின் கம்பத்தில் ஒயர்களை மாற்றுவதில் மின்வாரியம் அலட்சியம்

புதிய மின் கம்பத்தில் ஒயர்களை மாற்றுவதில் மின்வாரியம் அலட்சியம்

ADDED : ஆக 13, 2026 06:21 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 06:21 PM

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உத்திரமேரூர், ஆக. 14–

மானாம்பதியில் சேதமடைந்த மின் கம்பத்தில் உள்ள மின் ஒயர்களை புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கம்பத்தில் மின்வாரியம் மாற்றாமல் அலட்சியமாக உள்ளது. உத்திரமேரூர் அடுத்த, மானாம்பதி பகுதியை, சுற்றியுள்ள பல்வேறு கிராமங்களுக்கு, மின் வாரியத் துறை மூலம், மின் மாற்றிகள் பொருத்தி, குடியிருப்பு மற்றும் விவசாய நிலங்களுக்கு, மின் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது.

இந்நிலையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, மின் வாரியத் துறை மூலம் விசூர் சாலையில் சேமடைந்த மின் கம்பத்திற்கு பதிலாக, புதிய கம்பம் அமைக்கப்பட்டது.

ஆனால், புதிய மின் கம்பம் நடப்பட்டு ஆறு மாதங்கள் ஆகியும், சேதமடைந்த கம்பத்தில் உள்ள மின் ஒயர்களை புதிய மின் கம்பத்திற்கு மாற்றப்படாமல் உள்ளது.

சேதமடைந்துள்ள பழைய மின் கம்பம், உடைந்து விழும் நிலையில் உள்ளது.

புதிய கம்பத்தில் மின் ஒயர்களை மாற்ற மின் வாரிய துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து, மானாம்பதி துணை மின் நிலைய உதவி பொறியாளர் துாயவன் கூறியதாவது:

உயர் அழுத்த மின் கம்பி செல்வதால், அதை சீரமைக்கும்போது அப்பகுதிகளில் முழுமையான மின்தடை ஏற்படும். அதனால், மின்தடை பராமரிப்பு பணியின்போது மாற்ற உள்ளோம்.

ஒரிரு நாட்களில் புது மின் கம்பத்தில் மின் ஒயரை மாற்றி அமைக்க உள்ளோம்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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