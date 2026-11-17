தம்மனுார் ஏரிக்கு நீர்வரத்து கால்வாய் ஏற்படுத்த விவசாயிகள் கோரிக்கை
தம்மனுார் ஏரிக்கு நீர்வரத்து கால்வாய் ஏற்படுத்த விவசாயிகள் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 16, 2026 08:03 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:00 PM
உத்திரமேரூர்: பாலாற்றில் இருந்து, தம்மனுார் ஏரிக்கு நீர்வரத்து கால்வாய் வசதி ஏற்படுத்த அப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், தம்மனுாரில் நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ், 300 ஏக்கர் பரப்பில் பெரிய ஏரி மற்றும் 210 ஏக்கரில் கடப்பேரி ஆகிய இரண்டு ஏரிகள் உள்ளன.
பருவ மழைக்காலத்தில் இந்த ஏரிகள் நிரம்பினால் அத்தண்ணீரை கொண்டு அப்பகுதியில் உள்ள 900 ஏக்கர் பரப்பிலான விவசாய நிலங்கள் பாசனம் பெறும்.
தம்மனுாரில் உள்ள இரண்டு ஏரிகளுக்கும் தேவையான நீர்வரத்து ஆதாரங்கள் இல்லாத நிலை இருந்து வருகிறது.
இதனால், தம்மனுாருக்கு முன்னதாக உள்ள அவளூர் ஏரி நிரம்பி அதன் உபரி நீர் வெளியேறினால் தம்மனுார் ஏரி நிரம்பும் நிலை உள்ளது.
தற்போது வட கிழக்கு பருவமழை கடந்த மாதம் தொடங்கிய நிலையில் இதுவரை தம்மனுார் ஏரிக்கு நீர்வரத்து இல்லாமல் வறண்ட நிலையில் காணப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, தம்மனுார் கிராம விவசாயிகள் கூறியதாவது:
அவளூர் பாலாற்றின் அருகாமையில் 3 கி.மீ., துாரத்தில் தம்மனுார் ஏரி உள்ளது. எனினும், பாலற்றில் இருந்து தம்மனுார் ஏரிக்கு நீர்வரத்து கால்வாய் வசதி ஏதுமில்லை.
இதனால், மழை காலத்தில் பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டாலும் அருகாமையில் உள்ள தம்மனுார் ஏரிக்கு பயனற்ற நிலை உள்ளது.
எனவே, தம்மனுாரில் விவசாயத்தை நம்பி உள்ள வருங்கால சந்ததியினர் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் பாலாற்றில் இருந்து, தம்மனுார் ஏரிக்கு தண்ணீர் வந்தடையும் வகையில் நீர்வரத்து கால்வாய் வசதி ஏற்படுத்த நீர்வளத் துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.