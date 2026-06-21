நரசிம்ம சுவாமி கோவில் மண்டபம் பராமரிப்பின்றி பாழாகி வரும் அவலம்
நரசிம்ம சுவாமி கோவில் மண்டபம் பராமரிப்பின்றி பாழாகி வரும் அவலம்
UPDATED : அக் 21, 2026 04:28 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:24 PM
பழையசீரவம்: பழையசீவரம் லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமி கோவிலுக்கான தனி மண்டபத்தை கோவில் நிர்வாகம் முறையாக பராமரிக்காததால், பாழடைந்து பயன்பாடின்றி வீணாகி வருகிறது.
வாலாஜாபாத் அருகே, காஞ்சிபுரம்- – செங்கல்பட்டு சாலையில் பழையசீவரம் கிராமம் உள்ளது. இந்த கிராமத்தின் மலை மீது ஹிந்து சமய அறநிலைய துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ், ஸ்ரீலட்சுமி நரசிம்ம சுவாமி கோவில் உள்ளது.
இக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் மாட்டு பொங்கலன்று பார்வேட்டை விழா கோலாகலமாக நடக்கும். அப்போது, காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் ஊர்வலமாக வந்து, ஸ்ரீலட்சுமி நரசிம்ம சுவாமியை சந்திக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.
பின், மலையடிவாரத்தில் உள்ள தனி மண்டபத்தில் மலர் அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பார். அப்போது, அங்கு சுவாமிக்கு பல்வேறு பூஜைகள் நடைபெறும்.
மலையடிவாரத்தில் உள்ள இந்த மண்டபத்தை, எட்டு ஆண்டுகளாக கோவில் நிர்வாகம் முறையாக பராமரிக்காததால் சிதிலமடைந்து, பயன்பாடின்றி பாழாகி வருகிறது. மேலும், மண்டபத்தை சுற்றிலும் களைச் செடிகள் வளர்ந்துள்ளன. இதன் காரணமாக, எட்டு ஆண்டுகளாக தனி மண்டபத்தில் எவ்வித நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுவதில்லை.
எனவே, பழையசீவரம் லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமி கோவில் மண்டபத்தை புனரமைத்து, சுற்றியுள்ள களைச் செடிகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.