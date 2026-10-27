கிடப்பில் ஒரத்துார் நீர்த்தேக்கம்: கருவேல மரங்களால் கரைகள் பாழ்
கிடப்பில் ஒரத்துார் நீர்த்தேக்கம்: கருவேல மரங்களால் கரைகள் பாழ்
UPDATED : அக் 26, 2026 10:33 PM
ADDED : அக் 26, 2026 10:06 PM
படப்பை: ஒரத்துாரில் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள நீர்த்தேக்கத்தில், சீமை கருவேல மரங்கள் வளர்ந்து கரைகளை பலவீணமாக்கி வருகின்றன.
படப்பை அருகே, ஒரத்துார் ஏரி, ஆரம்பாக்கம் ஏரிகளை இணைந்து அடையாறு கிளை கால்வாயின் குறுக்கே 763 ஏக்கர் பரப்பளவில், ஒரு டி.எம்.சி., தண்ணீர் தேக்கி வைக்கும் வகையில் 55.85 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நீர்த்தேக்கம் கட்டுமான பணி 2019ல் துவங்கியது.
நீர்த்தேக்கத்தின் 80 சதவீத பணிகள் நிறைவுற்ற நிலையில், ஒரத்துாரில் 84 ஏக்கர் பட்டா நிலம் கையகப்படுத்துவதில் ஏழு ஆண்டுகளாக தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதால் நீர்த்தேக்கத்தின் எஞ்சியுள்ள பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளன.
இதனால், நீர்த்தேக்கத்தின், ஆரம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள கரைகள் முழுதும் சீமை கருவேல மரங்கள் வளர்ந்து உள்ளன. இதனால், நீர்த்தேக்கத்தின் கற்கள் பதித்த கரைகள் சேதமாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
கரைகளில் வளர்ந்துள்ள சீமை கருவேல மரங்களை அகற்றி, நீர்த்தேக்க பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என இயற்கை ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.