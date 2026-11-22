பொன்னேரிக்கரை - வாலாஜாபாத் புறவழி சாலை திட்டம் கிடப்பில்! அறிவித்து 15 ஆண்டாகியும் ஏட்டளவில் உள்ளதால் சர்ச்சை
பொன்னேரிக்கரை - வாலாஜாபாத் புறவழி சாலை திட்டம் கிடப்பில்! அறிவித்து 15 ஆண்டாகியும் ஏட்டளவில் உள்ளதால் சர்ச்சை
UPDATED : நவ 22, 2026 04:56 AM
ADDED : நவ 21, 2026 10:24 PM
காஞ்சிபுரம்: பொன்னேரிக்கரை - வாலாஜாபாத் இடையேயான, 20 கி.மீ., புறவழிச் சாலை திட்டம் அமைக்கப்படும் என, சட்ட சபையில் தமிழக அரசு அறிவித்தது, 15 ஆண்டுகளாகியும் இன்னும் ஏட்டளவிலேயே உள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். இதனால் கூடுதலாக, 7 கி.மீ., சுற்றி செல்ல நேரிடுவதாக, வாகன ஓட்டிகள் தெரிவிக்கின்றனர்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தொழிற்சாலைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால், வாகனப் போக்குவரத்தும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. காஞ்சிபுரம் நகரின் முக்கிய சாலைகளில் எப்போதும் நெரிசலாகவே உள்ளன.
இதனால், உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமின்றி, வெளியூர்களில் இருந்து வரும் வாகன ஓட்டிகளும் அவதிக்கு உள்ளாகின்றனர்.
நெரிசலை குறைக்கும் வகையில், முக்கிய நகரங்களுக்கு புறவழிச் சாலை அமைப்பது அவசியம். காஞ்சிபுரத்தில் செவிலிமேடு -- கீழம்பி இடையே புறவழிச்சாலை அமைக்கப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது. இச்சாலை, 40 கோடியில் நான்குவழிச் சாலையாகவும் அகலப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதுமட்டுமின்றி, உத்திரமேரூரில் ஏ.பி.சத்திரம் முதல் வேடபாளையம் வரையிலான புறவழிச்சாலை பணிகள், 10 ஆண்டுகளுக்கு பின் தற்போது நடந்து வருகின்றன. வாலாஜாபாத் அருகே ஒரு புற வழிச்சாலை அமைக்கப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது.
20 கி.மீ., துாரம்
இந்நிலையில், வாலாஜாபாத் பேரூராட்சியில் இருந்து, காஞ்சிபுரம் பொன்னேரிக்கரை வரை செல்லும், 20 கி.மீ., துாரத்திற்கு நேரடி சாலை வசதி இல்லை. வாலாஜாபாத்தில் இருந்து பொன்னேரிக்கரையில் உள்ள சென்னை -- பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையை அடைய, காஞ்சிபுரம் நகருக்குள் நுழைந்து செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.
இதனால், வாலாஜாபாத் -- பொன்னேரிக்கரை இடையே புதிய புறவழிச் சாலை அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்டகாலமாக இருந்து வருகிறது.
கடந்த 2011ல், அப்போதைய காஞ்சிபுரம் பா.ம.க., -- எம்.எல்.ஏ., கமலாம்பாள் சட்ட சபையில், இத்திட்டத்தின் அவசியம் குறித்து பேசினார். அப்போது, நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சராக இருந்த சாமிநாதன், திட்டம் விரைவில் செயல்படுத்தப்படும் என அறிவித்தார்.
ஆனால், 15 ஆண்டுகள் கடந்தும் திட்டம் செயல்பாட்டிற்கு வராமல், ஏட்டளவிலேயே உள்ளது.
இதனால், வாலாஜாபாதில் இருந்து புத்தாகரம், கரூர் வழியாகவும், களியனுார், ஏனாத்துார் உள்ளிட்ட கிராமங்கள் வழியாகவும் பொன்னேரிக்கரையை அடைய வேண்டியுள்ளது.
இதனால், கூடுதலாக 7 கி.மீ., துாரத்தை கடக்க வேண்டியுள்ளது. சிலர், வாலாஜாபாதில் இருந்து காஞ்சிபுரம் நகருக்கு வந்து, அங்கிருந்து பொன்னேரிக்கரைக்கு செல்கின்றனர். அது மேலும் நீண்ட துாரமாக இருப்பதால், இந்த புறவழிச்சாலை அமைக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த புறவழிச்சாலை அமைப்பதற்கான திட்ட அறிக்கையை, நான்கு ஆண்டுகளுக்குமுன், நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் தமிழக அரசுக்கு சமர்ப்பித்துள்ளனர். இருப்பினும், திட்டம் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகராமல் உள்ளது.
அரசு கையில் முடிவு
இந்த புறவழிச்சாலை அமைக்கப்பட்டால், காஞ்சிபுரம் ஒன்றியத்தில் உள்ள 50க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள், காஞ்சிபுரம் நகருக்குள் வராமலேயே நேரடியாக வாலாஜாபாத் செல்ல முடியும்.
அதேபோல், வாலாஜாபாத் சுற்றியுள்ள 100க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள், பொன்னேரிக்கரை வழியாக சென்னை -- பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ் சாலையை எளிதில் அடையலாம்.
இதனால், காஞ்சிபுரம் நகரில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறைவதுடன், பயண நேரமும் கணிசமாக மிச்சமாகும்.
நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் திட்ட அறிக்கை தயாரித்து அனுப்பியுள்ள நிலையில், அதை செயல்படுத்துவதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் நிர்வாக ஒப்புதலை தமிழக அரசு வழங்க வேண்டும்.
எனவே, கிடப்பில் உள்ள புறவழிச்சாலை திட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது, இப்பகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
இதுகுறித்து, நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரி ஒருவரிடம் கேட்டபோது, 'எங்கள் துறை சார்பில், சில ஆண்டுகளுக்கு முன், புறவழிச்சாலை திட்டம் பற்றி துறை மேலிடத்தில் தெரிவித்துள்ளோம். திட்ட அறிக்கையும் சமர்பிக்கப்பட்டுள்ளது. சாலை அமைப்பது குறித்து அரசு தான் முடிவெடுக்க வேண்டும்' என்றார்.