கழிவுநீர் இணைப்புகளை துண்டிப்பதில் சிக்கல் இரு துறைகளுக்குள் ஒருங்கிணைப்பு தேவை
கழிவுநீர் இணைப்புகளை துண்டிப்பதில் சிக்கல் இரு துறைகளுக்குள் ஒருங்கிணைப்பு தேவை
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 09:26 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் டி.கே.நம்பி தெருவில், மழைநீர் வெளியேறுவதற்காக நெடுஞ்சாலைத் துறை சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வடிகாலில், வீடுகள், உணவகங்களில் இருந்து முறைகேடாக விடப்படும் கழிவுநீர், துர்நாற்றத்துடன் சாலையில் வழிந்தோடுவதால் அப்பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் சூழல் உள்ளது.
காஞ்சிபுரம் டி.கே.நம்பி தெரு மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதியில் பெய்யும் மழைநீர் வெளியேறும் வகையில், நெடுஞ்சாலைத் துறை சார்பில், சாலையோரம் கான்கிரீட் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மழைநீர் மட்டுமே வெளியேறுதற்ககாக அமைக்கப்பட்டுள்ள வடிகாலில், அப்பகுதியில் உள்ள உணவகம், டீ கடை, வீடுகளில் உள்ள கழிவுநீரை வெளியேற்றுவதற்காக, முறைகேடாக இணைப்பு வழங்கியுள்ளனர்.
கழிவுநீரில் வரும் உணவு கழிவுகளால் வடிகாலில் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், திருக்கச்சிநம்பி கோவில் எதிரில், வடிகாலில் மழைநீர் வெளியேறுவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஓட்டை வழியாக துர்நாற்றத்துடன் வெளியேறும் கழிவுநீர் சாலையில் வழிந்தோடி வருகிறது.
இரு நாட்களாக துர்நாற்றத்துடன் வெளியேறும் கழிவுநீரால் அப்பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் சூழல் உள்ளது.
எனவே, டி.கே.நம்பி தெருவில், மழைநீர் வடிகாலில் முறைகேடாக விடப்பட்டுள்ள கழிவுநீர் இணைப்பை துண்டிக்கவும், வடிகாலில் ஏற்பட்டுள்ள அடைப்பை முழுதும் நீக்க மாநகராட்சியும், நெடுஞ்சாலைத் துறையும் இணைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, நெடுஞ்சாலைத் துறை பராமரிப்பில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலில் உள்ள மண் திட்டுகளை அகற்றி வருகிறோம். இந்த வடிகாலில் முறைகேடாக இணைக்கப்பட்டுள்ள கழிவுநீர் இணைப்புகளை மாநகராட்சி அதிகாரிகள்தான் துண்டிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
நெடுஞ்சாலைத் துறை மழைநீர் வடிகாலில் உள்ள முறைகேடாக கழிவுநீர் இணைப்புகளை ஆய்வு செய்யும்போது, வடிகால் கான்கிரீட் தளத்தை உடைத்தால்தான், முறைகேடு இணைப்புகளை துண்டிக்க முடியும்.
நாங்கள் ஆய்வுக்கு செல்லும்போது, நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் உடன் வருவது இல்லை. ஆய்வுக்கு செல்லும்போது நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் ஒத்துழைப்பு அளித்தால்மட்டுமே இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காணப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.