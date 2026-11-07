வழி பறியில் ஈடுபட்ட இருவர் கைது

UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:17 PM
வாலாஜாபாத்: வழி பறியில் ஈடுபட்ட, 25 வயதுள்ள வாலிபர்கள் இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு பகுதியைச்சேர்ந்த தினேஷ், 30, தனியார் தொழிற்சாலை ஊழியர்.
இவர், நேற்று முன் தினம் இரவு செய்யாறில் இருந்து, ஒரகடம் பகுதிக்கு தனது யமஹா எம்.டி. இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்றார்.
கட்டவாக்கம் அருகே, இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்றவரை, வழி மறித்த இருவர் மொபைல் போன் மற்றும் இரு சக்கர வாகனத்தை பறித்து சென்றனர். நள்ளிரவு ஊத்துக்காடு கூட்டுசாலையில், வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த வாலாஜாபாத் போலீசாரிடம் வழி பறி நபர்கள் சிக்கினர். விசாரணையில், தினேஷிடம் வழி பறி செய்ததை இருவரும் ஒப்புக்கொண்டனர். தொடர் விசாரணையில் அவர்கள் ஊத்துக்காடு கிராமத்தைச்சேர்ந்த ஆனந்தன், 25. தென்னேரி கிராமத்தைச்சேர்ந்த நவீன், 25 என தெரிந்தது. இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடம் இருந்த இரு சக்கர வாகனத்தை பறிமுதல் செய்தனர்.