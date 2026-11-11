களை செடிகள், மண் திட்டுகளால் துார்ந்த குளம்: சீரமைக்க தேனம்பாக்கம் மக்கள் வலியுறுத்தல்
களை செடிகள், மண் திட்டுகளால் துார்ந்த குளம்: சீரமைக்க தேனம்பாக்கம் மக்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 10, 2026 04:44 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:01 PM
காஞ்சிபுரம்: களை செடிகள், மண் திட்டுகளால் துார்ந்த தேனம்பாக்கம் குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி தேனம்பாக்கம் பச்சையம்மன் நகரில் உள்ள குளம், அப்பகுதி நிலத்தடி நீர் ஆதாரமாக விளங்குகிறது. இக்குளத்தை மாநகராட்சி நிர்வாகம் முறையாக பராமரிக்காததால், மண் திட்டுகளாலும், களை செடிகள் வளர்ந்தும் துார்ந்த நிலையில் உள்ளது.
இதனால், நீர்பிடிப்பு பகுதி வெகுவாக குறைந்து வருகிறது. இதனால், மழைக்காலத்தில் சிறிதளவு மழைநீர் மட்டுமே தேங்கும் நிலை உள்ளது.
எனவே, தேனம்பாக்கம் பகுதியில் நிலத்தடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் இந்த குளத்தை துார்வாரவும், படிகள், சுற்றுச்சுவர் அமைக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.