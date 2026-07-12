பினாயூர் கல் குவாரி நுழைவாயிலில் கதவு இல்லாததால் விபத்து அபாயம்
பினாயூர் கல் குவாரி நுழைவாயிலில் கதவு இல்லாததால் விபத்து அபாயம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:06 AM
உத்திரமேரூர்: பினாயூரில் செயல்படும் தனியார் கல் குவாரியில் லாரிகள் உள்ளே சென்று வரும் நுழைவாயிலில் கதவு இல்லாமல் திறந்தவெளியாக உள்ளதால், விபத்து அபாயம் ஏற்படும் நிலை உள்ளது.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பினாயூர் கிராமத்தில், ஏரிக்கு அருகாமையில் தனியார் கல் குவாரி இயங்குகிறது. கல் குவாரி செயல்பாட்டிற்கான விதிமுறைப்படி, குவாரி இயங்கும் பள்ளத்தை சுற்றிலும் வலுவான தடுப்பு ஏற்படுத்தி, நுழைவாயிலில் பணியாளர் இயக்கும் வகையிலான கதவு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும்.
கனரக வாகனங்கள் உள்ளே நுழையக்கூடிய பள்ளமான பகுதிக்கு அருகே கதவு இல்லாமல் திறந்தவெளியாக உள்ளது.
இதனால், இரவு நேரங்களில் கல் குவாரிக்கான பாதையில் வழி தெரியாமல் செல்வோர் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் குவாரி பள்ளத்தில் சிக்கி விபத்திற்குள்ளாகும் நிலை உள்ளது.
மேலும், இந்த கல் குவாரி சுற்றுவட்டார பகுதி, ஏரி மற்றும் மலை சார்ந்ததாக உள்ளதால் மேய்ச்சலுக்கு வரும் கால்நடைகள், கேட் இல்லாத நுழைவாயில் வழியாக உள்ளே சென்று பள்ளத்தில் விழக்கூடும் ஆபத்து உள்ளது.
எனவே, பினாயூர் தனியார் கல் குவாரிக்கான நுழைவாயிலில் பணியாளர் இயக்கும் வகையிலான கதவு ஏற்படுத்தி, குவாரி பள்ளத்தை சுற்றிலும் வலுவான பாதுகாப்பு வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.