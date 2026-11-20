‘ஆக்கிரமிப்பு வீடுகளுக்கு சொத்து வரி கிடையாது’ மாநகராட்சி கூட்டத்தில் கமிஷனர் திட்ட வட்டம்
‘ஆக்கிரமிப்பு வீடுகளுக்கு சொத்து வரி கிடையாது’ மாநகராட்சி கூட்டத்தில் கமிஷனர் திட்ட வட்டம்
ADDED : நவ 19, 2026 06:15 PM
காஞ்சிபுரம்: ‘ஆக்கிரமிப்பு வீடுகளுக்கு சொத்து வரி விதிக்க முடியாது, குடிநீர், பாதாள சாக்கடை இணைப்பும் வழங்க முடியாது' என, காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி கூட்டத்தில், கமிஷனர் சுல்தானா நேற்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி கூட்டம், மேயர் மகாலட்சுமி தலைமையில் நேற்று, அண்ணா அரங்கத்தின் முதல் மாடியில் நடந்தது. இதில், மாநகராட்சி கமிஷனர் சுல்தானா, துணை மேயர் குமரகுருநாதன், கவுன்சிலர்கள், அதிகாரிகள் என பலரும் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் பேசியதாவது:
சுரேஷ், தி.மு.க.,: சாலையோர கடைகளில் கட்டணம் வசூலிக்கும் பணியை, வரி தண்டலர்கள் மேற்கொள்வது சரியாக இருக்காது. அவர்களுக்கு ஏற்கனவே சிரமம் உள்ளது. வரி தண்டலர்கள் வசூலிக்கக்கூடாது.
மகாலட்சுமி, மேயர் : இன்னும் அந்த தீர்மானம் பாஸ் ஆகவில்லை.
சூர்யா, தி.மு.க., : தனிநபர் வசூலிக்கக்கூடாது என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளதே, எப்படி குத்தகை விட்டீர்கள்.
சுல்தானா, கமிஷனர்: சாலையோர கடைகளில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமைக்கு, கடந்தாண்டு லைசன்ஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு தான் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சிந்தன், அ.தி.மு.க.,: கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே சாலையோர கடைகள் அனுமதி கூடாது. அங்குள்ள அரசு விடுதியில் தீபாவளி பண்டிகையின்போது பட்டாசு கொளுத்தி போட்டு சிலர் பிரச்னை செய்தனர். அங்குள்ள கடைகளால் தான் இப்பிரச்னை ஏற்பட்டது. ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை அகற்ற வேண்டும்.
மகாலட்சுமி, மேயர் : சில நாட்கள் முன்பாக ரயில்வே ரோட்டில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அகற்றப்பட்டது போல, நகரின் முக்கிய சாலைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படும்.
சரஸ்வதி, தி.மு.க.,: கிருஷ்ணன் தெரு படுமோசமாக உள்ளது. வாகன ஓட்டிகள் அன்றாடம் சிரமப்படுகின்றனர். உடனடியாக சாலையை அமைக்க வேண்டும்.
சுல்தானா, கமிஷனர்: சாலை சீரமைப்பு பணிகள் நடக்க உள்ளன. அதில் சீரமைக்கிறோம்.
மல்லிகா, தி.மு.க.,: மதுராந்தோட்ட தெருவில் குடிநீருடன் கழிவுநீர் கலந்து வருகிறது; குடிநீரும் அரை மணி நேரம் தான் வருகிறது. 5 ஆண்டுகளில் ஒரு சாலை கூட என் வார்டில் போடவில்லை. கவரை தெரு, சாலை தெரு என எங்கும் பிரச்னை உள்ளது.
சுல்தானா, கமிஷனர் : தெரு விபரங்களை தெளிவாக கூறுங்கள். நடவடிக்கை எடுக்கிறேன்.
சூர்யா, பா.ம.க.,: என் வார்டில் உள்ள பாலமடை, வெங்கடாவரம், கன்னிகாபுரம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள வீடுகளுக்கு குடிநீர், பாதாள சாக்கடை இணைப்பு சரிவர வழங்கப்படவில்லை. அவர்களிடம் வரி இல்லாவிட்டாலும் இணைப்பு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
சுல்தானா, கமிஷனர்: நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு, சொத்து வரி கட்டாத நபர்கள், அரசு இடங்கள் ஆக்கிரமிப்பு கட்டாயம் வரி விதிக்க முடியாது. குடிநீர், பாதாள சாக்கடை இணைப்பும் வழங்க முடியாது. அதேபோல, கோவில் இடங்களுக்கு, வரி விதிப்புக்கு கோவில் நிர்வாகம் கடிதம் கொடுத்தால் வரி விதிக்க நடவடிக்க எடுக்கப்படும். இந்த விஷயத்தில் விதிமுறை கட்டாயம் பின்பற்றப்படும்.
கார்த்தி, தி.மு.க.,: பெரிய விளம்பர பதாகைகள் விதிமீறி வைக்கப்படுகிறது. அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை. இதனால், 10 கோடி ரூபாய்க்கு மேல், மாநகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
திவ்யா, உதவி பொறியாளர்: 39 விதிமீறல் பதாகைகள் அகற்றியுள்ளோம். அதில், 20 பதாகைகள் அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்டிருந்தன. மூன்று ஆண்டுகளில், 90 லட்சம் ரூபாய் மாநகராட்சிக்கு வருவாய் கிடைத்துள்ளது. விதிமீறல் பதாகைகள் மீது நாங்கள் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்.
இவ்வாறு கூட்டம் நடந்தது.