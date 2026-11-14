‘நடவு சீசன் துவங்கியும் விதை நெல் இல்லை’

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ADDED : நவ 13, 2026 10:00 PM
காஞ்சிபுரம்: ‘நடவு சீசன் தொடங்கியுள்ள நிலையில், உத்திரமேரூர் வேளாண் கிடங்கில் விதை நெல் மூட்டைகள் இருப்பு இல்லை’ என, கோட்ட அளவில் நடந்த விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டத்தில், விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்தனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை கூட்ட அரங்கில், காஞ்சிபுரம் கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நேற்று நடந்தது.
இதில், காஞ்சிபுரம் கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் சுரேஷ், சப் – -கலெக்டர் புவனேஷ் ராம் பங்கேற்றனர்.
நடவு சீசன் தொடங்கியும், உத்திரமேரூர் வேளாண் கிடங்கில் நெல் விதைகள் இருப்பு இல்லை; சிறுங்கோழி கிராமத்தில், தனியாக ரேஷன் கடை ஏற்படுத்த வேண்டும்; சர்க்கரை ஆலை அதிகாரிகள், கரும்பு சாகுபடி செய்ய விவசாயிகளை ஊக்குவிப்பதில்லை.
சென்னை- – பெங்களூரு அதிவிரைவு சாலையில் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. பரந்துார் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்க செயலர், விவசாயிகள் பெயரில் உரக்கடன் இருப்பதாக முறைகேடாக பணம் வசூலித்துள்ளார் உள்ளிட்ட பல்வேறு புகார்களை விவசாயிகள் தெரிவித்தனர்.
‘‘சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்கள் மூலம் உடனே நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,” என, காஞ்சிபுரம் சப் – -கலெக்டர் புவனேஷ் ராம் தெரிவித்தார். இதில், நுகர்பொருள் வாணிப கழக அதிகாரிகள், கூட்டுறவு துறை உள்ளிட்ட பல துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.