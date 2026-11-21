மழை பெய்தும் தண்ணீர் இல்லை வறண்டு கிடக்கும் கம்பா நதி குளம்
மழை பெய்தும் தண்ணீர் இல்லை வறண்டு கிடக்கும் கம்பா நதி குளம்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:34 PM
காஞ்சிபுரம்: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி, மாவட்டத்தில் 22.6 செ.மீ., மழை பெய்தும், காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவில் வளாகத்தில் உள்ள கம்பா நதி குளத்தில், ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட இல்லாமல் வறண்டு கிடப்பது, பக்தர்களிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காஞ்சிபுரத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ஏகாம்பரநாதர் கோவில், 25 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவில் வளாகத்தில் சிவகங்கை தீர்த்த குளம், கம்பா நதி குளம் என, இரண்டு குளங்கள் உள்ளன. இதில், சிவகங்கை தீர்த்த குளம், கோடை காலத்திலும் தண்ணீர் வற்றாமல் இருக்கும்.
அதேநேரத்தில், 8,625 சதுரடி பரப்பளவு உடைய கம்பா நதி குளம், பல ஆண்டுகளாக தண்ணீரின்றி வறண்டு காணப்படுகிறது. கும்பாபிஷேகத்தையொட்டி இரு ஆண்டுகளுக்கு முன் சீரமைக்கப்பட்ட இக்குளத்தில், மழைநீர் தேங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தும், தற்போது வரை தண்ணீர் தேங்காமல் இருப்பது பக்தர்களை வேதனையடைய செய்துள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இதுவரை 22.6 செ.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது. பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ள நிலையில், ஏகாம்பரநாதர் கோவில் வளாகத்தில் உள்ள கம்பா நதி குளத்தில் மட்டும் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட இல்லாமல் வறண்டு கிடக்கிறது.
எனவே, கம்பா நதி குளத்தில் தண்ணீர் தேங்காததற்கான காரணம் என்ன; மழைநீர் வரத்து வழிகள் துார்ந்து போயுள்ளனவா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என்பதை கோவில் நிர்வாகம் ஆய்வு செய்து, குளத்தில் தண்ணீர் தேங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.