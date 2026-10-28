கிளார் அகத்தீஸ்வரர் கோவிலில் வரும் 1ல் திருக்கல்யாண உத்சவம்
கிளார் அகத்தீஸ்வரர் கோவிலில் வரும் 1ல் திருக்கல்யாண உத்சவம்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:06 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் அடுத்த கிளார் கிராமத்தில் உள்ள அகத்தீஸ்வரர் கோவிலில், எட்டாம் ஆண்டு வருஷாபிஷேகம் மற்றும் திருக்கல்யாண உத்சவம், வரும் 1ம் தேதி நடக்கிறது.
காஞ்சிபுரம் அடுத்த கிளார் கிராமத்தில், அகத்திய முனிவர் பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்ட அறம்வளர்நாயகி சமேத அகத்தீஸ்வரர் கோவில் உள்ளது.
சிதிலமடைந்த நிலையில் இருந்த இந்த கிராம கோவில், புதுப்பிக்கப்பட்டு 2018ல் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது.
கும்பாபிஷேகத்தை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஸம்வத்ஸாரபிஷேகம் என அழைக்கப்படும் வருஷாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி எட்டாம் ஆண்டு வருஷாபிஷேக விழா மற்றும் திருக்கல்யாண உத்சவம் வரும் 1ம் தேதி நடக்கிறது.
இதில், அன்று காலை 8:00 மணிக்கு விக்னேஸ்வர பூஜை, அபிஷேகம், யாகவேள்வி, சங்காபிஷேகம் நடக்கிறது. காலை 10:00 மணிக்கு கடம் புறப்பாடும், வருஷாபிஷேகமும் நடக்கிறது.
மாலை 6:00 மணிக்கு அகத்தீஸ்வரருக்கும், அறம்வளர்நாயகிக்கும் திருக்கல்யாண உத்சவமும், தொடர்ந்து பஞ்சமூர்த்திகள் வீதியுலாவும் நடக்கிறது.