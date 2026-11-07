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பரந்துார் ஏர்போர்ட் திட்ட உதவி இயக்குனர் திருவள்ளூர் கலெக்டர் பி.ஏ.,வாக நியமனம்
பரந்துார் ஏர்போர்ட் திட்ட உதவி இயக்குனர் திருவள்ளூர் கலெக்டர் பி.ஏ.,வாக நியமனம்
UPDATED : நவ 02, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:44 PM
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காஞ்சிபுரம்: பரந்துார் விமான நிலைய திட்டம் ரத்து செய்திருப்பதால், அத்திட்டத்தின் உதவி இயக்குனராக பணிபுரிந்த பிரம்மநாயகன், திருவள்ளூர் கலெக்டர் நேர்முக உதவியாளராக பணி நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில், ஊரக வளர்ச்சி துறையில் உதவி இயக்குனர்கள் அந்தஸ்தில் பணிபுரிந்து வந்த, 40 பேருக்கு ஊரக வளர்ச்சி ஆணையர் இடமாறுதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, பரந்துார் விமான நிலைய உதவி இயக்குனராக, பிரம்மநாயகன் என்பவர் பணிபுரிந்து வந்தார். பரந்துார் விமான நிலைய திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதால், அத்திட்டத்தின் உதவி இயக்குனர் அந்தஸ்தில் இருந்த பிரம்மநாயகன், திருவள்ளூர் கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.