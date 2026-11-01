தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ராமானுஜருக்கு திருவாதிரை திருமஞ்சனம்

ராமானுஜருக்கு திருவாதிரை திருமஞ்சனம்

ராமானுஜருக்கு திருவாதிரை திருமஞ்சனம்

ADDED : அக் 31, 2026 02:56 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 31, 2026 02:56 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

காஞ்சிபுரம்: செவிலிமேடு ராமானுஜர் கோவிலில், இன்று (அக்.,31) திருவாதிரை திருமஞ்சனம் நடந்தது.

காஞ்சிபுரம். செவிலிமேடில் உள்ள சாலை கிணறு அருகில் ராமானுஜருக்கு கோவில் உள்ளது. இங்கு, ஐப்பசி மாத திருவாதிரை திருநட்சத்திரத்தையொட்டி, இன்று காலை 10:00 மணிக்கு ராமானுஜருக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனமும், மஹா தீபாராதனையும் நடந்தது.

தொடர்ந்து, வெள்ளி கவசம் மற்றும் மலர் அலங்காரத்தில் ராமானுஜர் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். இதில், திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us