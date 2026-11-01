/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ராமானுஜருக்கு திருவாதிரை திருமஞ்சனம்
ADDED : அக் 31, 2026 02:56 PM
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காஞ்சிபுரம்: செவிலிமேடு ராமானுஜர் கோவிலில், இன்று (அக்.,31) திருவாதிரை திருமஞ்சனம் நடந்தது.
காஞ்சிபுரம். செவிலிமேடில் உள்ள சாலை கிணறு அருகில் ராமானுஜருக்கு கோவில் உள்ளது. இங்கு, ஐப்பசி மாத திருவாதிரை திருநட்சத்திரத்தையொட்டி, இன்று காலை 10:00 மணிக்கு ராமானுஜருக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனமும், மஹா தீபாராதனையும் நடந்தது.
தொடர்ந்து, வெள்ளி கவசம் மற்றும் மலர் அலங்காரத்தில் ராமானுஜர் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். இதில், திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.