கஞ்சா, குட்கா விற்ற மூவர் கைது

ADDED : நவ 04, 2026 07:42 PM
வாலாஜாபாத்: கஞ்சா, குட்கா விற்ற மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
வாலாஜாபாத் அடுத்த, திம்மராஜாம்பேட்டை கிராமம், குட்டை மேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மணிமாறன், 23. இவர், இன்று (நவ.,4) பெண்டை கிராமத்தில் கஞ்சா விற்பனை செய்து கொண்டிருப்பதாக, காவல் துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
அங்கு, ஆய்வுக்கு சென்ற வாலாஜாபாத் போலீசார், கஞ்சா விற்றுக் கொண்டிருந்த மணிமாறனை கைது செய்தனர். அவரிடம் இருந்த இரண்டரை கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
* உத்திரமேரூர் அடுத்த, நீரடி பகுதியில், உத்திரமேரூர் போலீசார் நேற்று (நவ.,3) வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, அவ்வழியாக உத்திரமேரூரில் இருந்து கம்மாளம்பூண்டி நோக்கி வந்த இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்தி போலீசார் சோதனை செய்தனர். அந்த வாகனத்தில், அரசால் தடை செய்யப்பட்ட 10 கிலோ குட்கா எடுத்து வந்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, உத்திரமேரூர் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
மேலும், வாகனத்தை ஓட்டி வந்தவர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம், ஆலப்பாக்கம் கிராமம், மாரியம்மன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த தாமோதரன், 60, என்பவரை கைது செய்தனர்.
* சாலவாக்கம் கிராமம், பாம்பாகரர் தெருவைச் சேர்ந்த, விஜயகுமார், 46, என்பவர் பஜார் வீதியில், உள்ள அவரது பெட்டிகடையில், அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா விற்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, சாலவாக்கம் போலீசார் சோதனை செய்ததில், 5.54 கிலோ குட்கா பறிமுதல் செய்து, அவரை கைது செய்தனர்.