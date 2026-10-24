வீட்டு சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் மூன்று பேர் பத்திரமாக மீட்பு
வீட்டு சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் மூன்று பேர் பத்திரமாக மீட்பு
ADDED : அக் 23, 2026 09:02 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் சில நாட்களாக பெய்து வரும் தொடர் மழையால், தும்பவன தெருவில் வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்தது. இதில், வீட்டிற்குள் சிக்கி கொண்ட மூன்று பேரை தீயணைப்பு துறையினர் இன்று (அக்.,23) பத்திரமாக மீட்டனர்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட தும்பவன தெருவில் முரளிதரன், 65, என்பவர் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார். சில நாட்களாக காஞ்சிபுரம் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், இவரது வீட்டின் சுவர் மழையில் நனைந்து வலுவிழந்த நிலையில், திடீரென இன்று இடிந்து விழுந்தது.
இதில், வீட்டிற்குள் இருந்த முரளிதரன், அவரது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கவுசல்யா, 61, தீனதயாளன், 38, ஆகிய மூவரும் வெளியே வர முடியாமல் சிக்கிக் கொண்டனர்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த காஞ்சிபுரம் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, மீட்பு கருவிகளின் உதவியுடன் மூவரையும் பத்திரமாக மீட்டனர். இந்த சம்பவத்தால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.