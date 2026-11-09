தும்பவனம் கால்வாய் துார்வாரும் பணி: கழிவுகளை அகற்றுவதில் மாநகராட்சி அலட்சியம்
தும்பவனம் கால்வாய் துார்வாரும் பணி: கழிவுகளை அகற்றுவதில் மாநகராட்சி அலட்சியம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:24 PM
காஞ்சிபுரம்: திருப்பருத்திகுன்றம் சாலையோரம் உள்ள தும்பவனம் கால்வாய் துார்வாரப்பட்ட நிலையில், கரையோரம் குவிக்கப்பட்ட மண் மற்றும் களைச்செடி உள்ளிட்ட கழிவுகளை, காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அகற்றாமல் அலட்சியமாக உள்ளதால், மழை பெய்தால், மீண்டும் கால்வாயில் சரிந்து விழும் நிலை உள்ளது.
காஞ்சிபுரம் அடுத்த திருப்பருத்திகுன்றம், தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்பு உள்ளிட்ட பகுதியில் பெய்யும் மழைநீர் வேகவதி ஆற்றின் மூலம் வெளியேறும் வகையில், திருப்பருத்திகுன்றம் சாலையோரம் தும்பவனம் கால்வாய் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழையையொட்டி, மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், தும்பவனம் கால்வாய் கடந்த வாரம் பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் துார்வாரப்பட்டு, கால்வாயில் இருந்த மண் குவியல் மற்றும் களைசெடிகள் அகற்றி சாலையோரம் போடப்பட்டது.
சாலையோரம் போடப்பட்ட கழிவுகள் அகற்றப்படாமல் உள்ளதால், போக்குரவத்திற்கு இடையூறாக உள்ளது. மேலும், பலத்த மழை பெய்தால், கரையில் உள்ள இந்த கழிவுகள் மீண்டும் சரிந்து கால்வாய்க்குள் விழக்கூடிய நிலை உள்ளது. இதனால், கால்வாய் துார்வாரப்பட்டதன் நோக்கமே வீணாகும் நிலை உள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
எனவே, திருப்பருத்திகுன்றம் சாலையோர தும்பவனம் கால்வாய் துார்வாரி கழிவுகளை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், 'காஞ்சிபுரம் தும்பவனம் கால்வாய் துார்வாரப்பட்டு, சாலையோரம் குவிக்கப்பட்டுள்ள கழிவுகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றார்.