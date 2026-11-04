/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/களிமண் நிலத்திலும் திருப்பதி குண்டு ரக நெல்
UPDATED : நவ 03, 2026 04:41 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:36 PM
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திருப்பதி குண்டு ரக நெல் சாகுபடி குறித்து, திருவள்ளூர் மாவட்டம், கடம்பத்துார் ஒன்றியம், புதுப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி எம்.மணிவண்ணன் கூறியதாவது:
மணல் கலந்த களிமண் நிலத்தில், திருப்பதி குண்டு ரக நெல்லை, இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி நேரடி விதைப்பு மூலமாக சாகுபடி செய்துள்ளேன். 120 நாளில் மகசூலுக்கு வரும் குண்டு ரக நெல்லாகும்.
இந்த ரக நெல், சம்பா, நவரை, சொர்ணவாரி ஆகிய மூன்று பருவங்களிலும் சாகுபடி செய்யலாம். அதற்கேற்ப நீர் பாசனம் வசதி இருக்க வேண்டும்.
இந்த நெல்லை அரிசியாக மாற்றி வீட்டுத்தேவைக்கு உபயோகப்படுத்தலாம். மேலும், அவல், மாவு உள்ளிட்ட மதிப்பு கூட்டிய பொருளாக தயாரிக்கும் போது, கூடுதல் வருவாய் ஈட்ட முடியும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தொடர்புக்கு:
– எம். மணிவண்ணன்,
96558 27878.