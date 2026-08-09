இன்று இனிதாக : ... ( 09.08.2026) ﻿ காஞ்சிபுரம்

ADDED : ஆக 09, 2026 02:37 AM
கண் மருத்துவ முகாம் கண் மருத்துவ பரிசோதனை முகாம், ஏற்பாடு: காஞ்சிபுரம் கோவில் நகர லயன்ஸ் சங்கம், சென்னை அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை, மாமல்லன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, மாமல்லன் நகர், காஞ்சிபுரம், காலை 9:00 மணி முதல், மதியம் 2:00 மணி வரை.
தீமிதி திருவிழா ஆகாய கன்னியம்மன் கோவில், ஐதர்பட்டை தெரு, காஞ்சிபுரம், கூழ்வார்த்தல், மதியம் 12:00 மணி; தீ மிதி திருவிழா, மாலை 6:00 மணி.
அன்னதானம் ராமலிங்க அடிகள் அருள் நிலையம், காமாட்சியம்மன் சன்னிதி தெரு, காஞ்சிபுரம், உபயம்: வரலாற்று நகர அரிமா சங்கம், பல்லவன் நகரம், தொன்மை நகரம், மற்றும் அண்ணா அரிமா சங்கம், பிற்பகல் 12:00 மணி; திருவருட்பா விளக்கவுரை, நிகழ்த்துபவர்: ஜோதி வீ.கோட்டீஸ்வரன், இரவு 7:00 மணி.
சிறப்பு வழிபாடு மிருகஷீரிடம் நட்சத்திரம், சிறப்பு அபிஷேகம், நட்சத்திர விருட்ச விநாயகர் கோவில், உக்கம்பெரும்பாக்கம், காலை 7:30 மணி.