இன்று இனிதாக (12.07.2026) ﻿ காஞ்சிபுரம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:04 AM
தங்க தேரோட்டம் ஏகாம்பரநாதர் கோவில், காஞ்சிபுரம், இரவு 7:00 மணி.
கும்பாபிஷேகம் திருமால்பாடீஸ்வரர் கோவில், ஏனாத்துார் மதுரா, காஞ்சிபுரம், மாலை 4:00 மணி.
கிராம தேவதை திருவாத்தி அம்மன் கோவில், திருக்காலிமேடு, காஞ்சிபுரம், காலை 9:00 மணி.
கண் மருத்துவ முகாம் இலவச கண்புரை அறுவை சிகிச்சைக்கான மருத்துவ பரிசோதனை முகாம், ஏற்பாடு: காஞ்சிபுரம் கோவில் நகர லயன்ஸ் சங்கம், சென்னை அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை, மாமல்லன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, மாமல்லன் நகர், காஞ்சிபுரம், காலை 9:00 மணி.
அக்னி வசந்த மஹாபாரத பெருவிழா மஹாபாரத சொற்பொழிவு, தலைப்பு: அர்ச்சுனன் தவமும், அம்மையப்பன் அருளும், திரவுபதியம்மன் கோவில், கோவிந்தவாடி அகரம் கிராமம், காஞ்சிபுரம், மதியம் 1:00 மணி; மஹாபாரத நாடகம், தலைப்பு: அர்ச்சுனன் தபசு, இரவு 10:00 மணி.
மண்டலாபிஷேகம் அபிராமி உடனுறை அமிர்தகடேஸ்வரர் கோவில், வடதிருக்கடவூர், நாயகன்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், காலை 7:00 மணி.
சிறப்பு வழிபாடு ரோகிணி நட்சத்திரம், சிறப்பு அபிஷேகம், நட்சத்திர விருட்ச விநாயகர் கோவில், உக்கம்பெரும்பாக்கம், காலை 7:30 மணி.
பிரதோஷ வழிபாடு ருத்ரகோடீஸ்வரர் கோவில், புதுப்பாளையம் தெரு, பிள்ளையார்பாளையம், காஞ்சிபுரம். மாலை 5:00 மணி.
பூர்ணா புஷ்கலா சமேத தர்ம சாஸ்தா அய்யப்பன் கோவில், அய்யங்கார்குளம், காஞ்சிபுரம். மாலை 4:00 மணி.
அக்னீஸ்வரர் கோவில், களக்காட்டூர், காஞ்சிபுரம். மாலை 5:00 மணி
காசி விஸ்வநாதர் மற்றும் வன்னீஸ்வரர் கோவில், தேரடி அருகில், காந்தி சாலை, காஞ்சிபுரம். மாலை 5:00 மணி.
லலிதாம்பிகை சமேத வேதபுரீஸ்வரர் கோவில், செங்கல்பட்டு சாலை, மேலச்சேரி கிராமம், மாலை 5:00 மணி.
திருவீராட்டனேஸ்வரர் கோவில், ஏனாத்துார் சாலை, காஞ்சிபுரம். மாலை 4:30 மணி.
அன்னதானம் ராமலிங்க அடிகள் அருள் நிலையம், காமாட்சியம்மன் சன்னிதி தெரு, காஞ்சிபுரம், உபயம்: வரலாற்று நகர அரிமா சங்கம், பல்லவன் நகரம், தொன்மை நகரம், மற்றும் அண்ணா அரிமா சங்கம், மதியம் 12:00 மணி; திருவருட்பா விளக்கவுரை, நிகழ்த்துபவர்: ஜோதி வீ.கோட்டீஸ்வரன், இரவு 7:00 மணி.