﻿இன்று இனிதாக ...( 08.08.2026) காஞ்சிபுரம்

ADDED : ஆக 08, 2026 02:58 AM
ஆன்மிகம் ஆடி திருவிழா ஏழுமலையான் அலங்காரம், அன்னை ரேணுகாம்பாள் கோவில், செங்குந்தர் பூவரசந்தோப்பு, காஞ்சிபுரம், காலை 7:00 மணி.
வெள்ளி கவசம் அலங்காரம், சந்தவெளி அம்மன் கோவில், ஏகாம்பரநாதர் சன்னிதி தெரு, காஞ்சிபுரம், இரவு 7:00 மணி.
சொற்பொழிவு தலைப்பு: உடலை வருத்தி வணங்குவதை விட, அன்புடன் வணங்க சிவன் அருள் பெறலாம் -- திருமூலர், சொற்பொழிவாளர்: கல்லுாரி முதல்வர் வெங்கடேசன், ஏற்பாடு: தமிழ்துறை, காஞ்சி கிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி, கீழம்பி, காஞ்சிபுரம், காலை 11:00 மணி.
பொது ரத்ததான முகாம் 80வது சுதந்திர தினம் மற்றும் வந்தே மாதரம் பாடல் இயற்றப்பட்டு 150வது ஆண்டு வெற்றி விழாவையொட்டி ரத்ததான முகாம், ஏற்பாடு: காஞ்சி கார்டன் மற்றும் லட்சுமி நாராயணா நகர் குடியிருப்போர் நலச்சங்கம், காரப்பேட்டை அரசு அண்ணா நினைவு புற்றுநோய் மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், லட்சுமி நாராயணா நகர் குடியிருப்போர் வளாகம், காலை 9:30 மணி.
அன்னதானம் அன்னதான சேவை திட்டத்தின் கீழ், 365 நாட்கள் அன்னதானம், ஏற்பாடு: காஞ்சிபுரம் கிரான்ட் ரோட்டரி சங்கம், ஐராவதீஸ்வரர் கோவில், ராஜ வீதி, காஞ்சிபுரம், பிற்பகல் 12:00 மணி.