/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/இன்று இனிதாக ... (14.08.2026) காஞ்சிபுரம்
ADDED : ஆக 14, 2026 03:42 AM
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பால்குடம், திருவிளக்கு பூஜை காஞ்சி காமாட்சியம்மனுக்கு ஆடிப்பூரத்தையொட்டி, 508 பால்குட ஊர்வலம், ஏற்பாடு: காஞ்சி காமாட்சி கோவில் புறா உழவார நற்பணி மற்றும் திருவிளக்கு பூஜை அமைப்பு, ஊர்வலம் புறப்படும்: சங்கரமடம், காஞ்சிபுரம், காலை 9:30 மணி.
மண்டலாபிஷேகம் கிராம தேவதை திருவாத்தி அம்மன் கோவில், திருக்காலிமேடு, காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி.
அபிராமி உடனுறை அமிர்தகடேஸ்வரர் கோவில், வடதிருக்கடவூர், நாயகன்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், காலை 7:00 மணி.
ஆடிப்பூரம் ஆண்டாள் திருவடி கோவில் புறப்பாடு, வரதராஜ பெருமாள் கோவில், காஞ்சிபுரம், மாலை 5:30 மணி; ஊஞ்சல் சேவை, மாலை 6:00 மணி.