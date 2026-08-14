தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/இன்று இனிதாக ... (14.08.2026) ﻿ காஞ்சிபுரம்

இன்று இனிதாக ... (14.08.2026) ﻿ காஞ்சிபுரம்

இன்று இனிதாக ... (14.08.2026) ﻿ காஞ்சிபுரம்

ADDED : ஆக 14, 2026 03:42 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 03:42 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பால்குடம், திருவிளக்கு பூஜை காஞ்சி காமாட்சியம்மனுக்கு ஆடிப்பூரத்தையொட்டி, 508 பால்குட ஊர்வலம், ஏற்பாடு: காஞ்சி காமாட்சி கோவில் புறா உழவார நற்பணி மற்றும் திருவிளக்கு பூஜை அமைப்பு, ஊர்வலம் புறப்படும்: சங்கரமடம், காஞ்சிபுரம், காலை 9:30 மணி.

மண்டலாபிஷேகம் கிராம தேவதை திருவாத்தி அம்மன் கோவில், திருக்காலிமேடு, காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி.

அபிராமி உடனுறை அமிர்தகடேஸ்வரர் கோவில், வடதிருக்கடவூர், நாயகன்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், காலை 7:00 மணி.

ஆடிப்பூரம் ஆண்டாள் திருவடி கோவில் புறப்பாடு, வரதராஜ பெருமாள் கோவில், காஞ்சிபுரம், மாலை 5:30 மணி; ஊஞ்சல் சேவை, மாலை 6:00 மணி.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us