இன்று இனிதாக: காஞ்சிபுரம்

UPDATED : அக் 09, 2026 03:45 PM
ADDED : அக் 09, 2026 02:46 PM
ஆன்மிகம்
நவராத்திரி விழா
பூர்வாங்க சண்டி ஹோமம், காமாட்சியம்மன் கோவில், காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி.
* தாயாருடன், பெருமாள் கண்ணாடி அறையில் எழுந்தருளி விஸ்வரூப தரிசனம், வரதராஜ பெருமாள் கோவில், காஞ்சிபுரம், காலை 6:00 மணி; நுாறுகால் மண்டபத்தில் ஊஞ்சல் சேவை, மாலை 5:00 மணி.
* வெள்ளி கவசம், அன்னை ரேணுகாம்பாள் கோவில், பூவரசந்தோப்பு, பெரிய காஞ்சிபுரம், இரவு 7:00 மணி.
* கணபதி ஹோமம், மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆதி காமாட்சி, ஆதிபீடா பரமேஸ்வரி காளிகாம்பாள் கோவில், காஞ்சிபுரம், காலை 10:00 மணி; விநாயகர் உத்சவம், மாலை 6:00 மணி; மங்கல இசை மற்றும் பால ஷேத்ராலய வித்வ சபை டாக்டர் தனலட்சுமி, சங்கீதா குழுவினரின் பரதநாட்டியம், மாலை 6:30 மணி;
திருப்பள்ளியெழுச்சி
பெருஞ்சோதி தரிசனம், திருபுண்ணியநாகேச்சுரர் கோவில், பள்ளிக்கூட தெரு, மதுரா மோட்டூர், சின்னய்யன்குளம், ஓரிக்கை, காஞ்சிபுரம், காலை 5:30 மணி; அன்னதானம், மதியம் 1:00 மணி.
சிறப்பு அபிஷேகம்
அஸ்தம் நட்சத்திரம், சிறப்பு அபிஷேகம், நட்சத்திர விருட்ச விநாயகர் கோவில், உக்கம்பெரும்பாக்கம், காலை 7:30 மணி.
* வீரஆஞ்சநேயர் கோவில், யதோக்தகாரி பெருமாள் கோவில் பின்புறம், திருவள்ளுவர் தெரு, காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி
* சதுர்புஜ ஆஞ்சநேயர் கோவில், உலகளந்த பெருமாள் கோவில் சன்னிதி தெரு, காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி.
* வீரஆஞ்சநேயருக்கு வெண்ணெய் காப்பு அலங்காரம், யோக லிங்கேஸ்வரர், அனுமந்தீஸ்வரர் கோவில், சர்வதீர்த்த குளக்கரை, காஞ்சிபுரம், காலை 9:00 மணி.
* பிரசன்ன ஆஞ்சநேயர் கோவில், செங்கல்பட்டு சாலை, முத்தியால்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி.
* தேரடி ஆஞ்சநேயர் கோவில், காந்தி சாலை, காஞ்சிபுரம், காலை 7:00 மணி.
* கற்பக விநாயகர் கோவில், மூன்றாம் திருவிழா மண்டபம் பின் தெரு, கே.எம்.வி., நகர், சின்ன காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி.
பொது
திருக்குறள் பயிற்சி வகுப்பு
பள்ளி மாணவ- – மாணவியருக்கான இலவச திருக்குறள் பயிற்சி வகுப்பு, பயிற்சியாளர்கள்: புலவர் பரமானந்தம், குறள் அமிழ்தன், குறள் கவுசல்யா, குறள் நாகராஜன், ஏற்பாடு: உலகப்பொதுமறை திருக்குறள் பேரவை, கச்சபேஸ்வரர் கோவில், காஞ்சிபுரம், காலை 6:30 – 7:30 மணி வரை; மாலை 5:30 – 6:45 மணி வரை.
அன்னதானம்
ஜோதி ரெசிடென்சி, காஞ்சிபுரம் –- செங்கல்பட்டு சாலை, டோல்கேட், சின்ன காஞ்சிபுரம். மதியம் 1:00 மணி.
*மூன்று வேளையும் அன்னதானம், காஞ்சி அன்னசத்திரம், ஏகாம்பரநாதர் கோவில், 16 கால் மண்டபம் அருகில், காஞ்சிபுரம், காலை 8:30 மணி; பிற்பகல் 12:30 மணி; இரவு 7:30 மணி.
* அன்னதான சேவை திட்டத்தின் கீழ் 365 நாட்கள் அன்னதானம், ஏற்பாடு: காஞ்சிபுரம் கிரான்ட் ரோட்டரி சங்கம், ஐராவதீஸ்வரர் கோவில், ராஜ வீதி, காஞ்சிபுரம், பிற்பகல் 12:00 மணி.
* ராமலிங்க அடிகள் அருள் நிலையம், காமாட்சியம்மன் சன்னிதி தெரு, காஞ்சிபுரம், உபயம்: வரலாற்று நகர அரிமா சங்கம், பல்லவன் நகரம், தொன்மை நகரம் மற்றும் அண்ணா அரிமா சங்கம், பிற்பகல் 12:00 மணி.