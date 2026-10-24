இன்று இனிதாக: காஞ்சிபுரம்

UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 02:36 PM
ஆன்மிகம்
சொற்பொழிவு
தலைப்பு: திருமூலர், சொற்பொழிவாளர்: கல்லுாரி முதல்வர் வெங்கடேசன், ஏற்பாடு: தமிழ் துறை, காஞ்சி கிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி, கீழம்பி, காஞ்சிபுரம். காலை 11:00 மணி.
நவராத்திரி விழா
மஹாலட்சுமி அலங்காரம், கங்கையம்மன் கோவில், அய்யங்கார்குளம், காஞ்சிபுரம், மாலை 6:00 மணி.
* சந்தான லட்சுமி அலங்காரம், ராமர், லஷ்மணர், சீதாதேவிக்கு நவராத்திரி உத்சவம், சுந்தர விநாயகர் கோவில், நடுத்தெரு, அய்யங்கார்குளம், காஞ்சிபுரம், மாலை 6:00 மணி.
* நவராத்திரி கொலு கண்காட்சி, திருநல்லழகி சமேத திருவாலீஸ்வரர் கோவில், ஆற்பாக்கம், காஞ்சிபுரம், மாலை 6:00 மணி.
* அன்னபூரணி அலங்காரம், சந்தவெளி அம்மன் கோவில், ஏகாம்பரநாதர் சன்னிதி தெரு, காஞ்சிபுரம், இரவு 7:00 மணி.
* பவானி அம்மனுக்கு ஐஸ்வர்யேஸ்வரர் அலங்காரம், ராஜகணபதி, பவானி அம்மன், பாலமுருகன் கோவில், அறிஞர் அண்ணா நெசவாளர் குடியிருப்பு, திருவள்ளுவர் 2வது குறுக்கு தெரு, காஞ்சிபுரம், இரவு 7:00 மணி; குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு போட்டி, இரவு 7:10 மணி.
* சந்தான லட்சுமி அலங்காரம், தீப்பாஞ்சியம்மன் கோவில், காமாட்சியம்மன் சன்னிதி தெரு, காஞ்சிபுரம், மாலை 6:00 மணி.
* விசேஷ அபிஷேகம், ஆதிகாமாட்சி, ஆதிபீடா பரமேஸ்வரி காளிகாம்பாள் கோவில், காஞ்சிபுரம், காலை 6:30 மணி; உற்சவர் கொலு மண்டபத்தில் எழுந்தருளல், மாலை 6:00 மணி; சொற்பொழிவு, தலைப்பு: ஆதிகாமாட்சி வரலாறு, சொற்பொழிவாளர்: கலைச்செல்வி, தமிழ்நாடு இசை கல்லுாரி மாணவி ஆஷிதாவின், வீணை இசை, மாலை 6:30 மணி.
* விசேஷ அபிஷேக அலங்காரம், காமாட்சியம்மன் கோவில், காஞ்சிபுரம், டாக்டர் பத்மதேஷ், பரசுராமன் குழுவினரின் புல்லாங்குழல் இசை, இரவு 7:00 மணி; சூரசம்ஹாரம், இரவு 8:00 மணி.
* பெருந்தேவி தாயாருடன், பெருமாள் கண்ணாடி அறையில் எழுந்தருளி விஸ்வரூப தரிசனம், வரதராஜ பெருமாள் கோவில், காஞ்சிபுரம், காலை 6:00 மணி; நுாறுகால் மண்டபத்தில் ஊஞ்சல் சேவை, மாலை 5:00 மணி.
* அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம், தன்விஸ்ரீ, நித்தியா ஆகியோரது பரதநாட்டியம், ஆன்மிக உரை, நிகழ்த்துபவர்: சம்பத்குமார், திரைலோக்யநாதர் சுவாமி கோவில், திருப்பருத்திகுன்றம், காஞ்சிபுரம், மாலை 5:00 மணி.
* விசேஷ அலங்காரம், வரசித்தி விநாயகர், ரேணுகா பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில், வரதராஜபுரம் தெரு, அல்லாபாத் ஏரிக்கரை, காஞ்சிபுரம், இரவு 7:00 மணி.
* கண்ணாடி அறையில், விசேஷ அலங்காரத்தில் எழுந்தருளல், யதோக்தகாரி பெருமாள் கோவில், காஞ்சிபுரம், மாலை 5:45 மணி; உபன்யாசம், மாலை 6:00 மணி.
பொது
அன்னதானம்
மூன்று வேளையும் அன்னதானம், காஞ்சி அன்னசத்திரம், ஏகாம்பரநாதர் கோவில், 16 கால் மண்டபம் அருகில், காஞ்சிபுரம், காலை 8:30 மணி; பிற்பகல் 12:30 மணி. இரவு 7:30 மணி.
* அன்னதான சேவை திட்டத்தின் கீழ் 365 நாட்கள் அன்னதானம், ஏற்பாடு: காஞ்சிபுரம் கிரான்ட் ரோட்டரி சங்கம், ஐராவதீஸ்வரர் கோவில், ராஜ வீதி, காஞ்சிபுரம், பிற்பகல் 12:00 மணி.