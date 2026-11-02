இன்று இனிதாக: காஞ்சிபுரம்

ADDED : நவ 01, 2026 02:55 PM
ஆன்மிகம்
வருஷாபிஷேகம்
எட்டாவது ஆண்டு வருஷாபிஷேகம் மற்றும் திருக்கல்யாண உத்சவம், கோ பூஜை, அறம்வளர்நாயகி சமேத அகத்தீஸ்வரர் கோவில், கிளார் கிராமம், காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி; சங்காபிஷேகம், காலை 9:30 மணி; திருக்கல்யாண உத்சவம், மாலை 6:00 மணி; பஞ்சமூர்த்திகள் வீதியுலா, இரவு 7:00 மணி.
சொற்பொழிவு
பெரிய புராணம் தொடர் சொற்பொழிவு, தலைப்பு: திருஞானசம்பந்த நாயனார் புராணம், சொற்பொழிவாளர்: புலவர் அண்ணா சச்சிதானந்தம், தொண்டை மண்டல ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள் திருமடம், உபதலைவர் பரமசிவம் தெரு, பெரிய காஞ்சிபுரம், மாலை 6:00 மணி.
திருப்பள்ளியெழுச்சி
பெருஞ்சோதி தரிசனம், திருபுண்ணியநாகேச்சுரர் கோவில், பள்ளிக்கூட தெரு, மதுரா மோட்டூர், சின்னய்யன்குளம், ஓரிக்கை, காஞ்சிபுரம், காலை 5:30 மணி; அன்னதானம், மதியம் 1:00 மணி.
சிறப்பு அபிஷேகம்
புனர்பூசம் நட்சத்திரம், சிறப்பு அபிஷேகம், நட்சத்திர விருட்ச விநாயகர் கோவில், உக்கம்பெரும்பாக்கம், காலை 7:30 மணி.
ராகு கால பூஜை
விஷ்ணு துர்க்கையம்மன் கோவில், ரெட்டிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், மாலை 4:30 மணி முதல் 6:00 மணி வரை.
* துர்க்கை அம்மன் கோவில், சன்னிதி தெரு, உத்திரமேரூர், மாலை 4:30 மணி முதல் 6:00 மணி வரை.
* கனக துர்க்கையம்மன் கோவில், ஏனாத்துார் ரோடு, கோனேரிகுப்பம், காஞ்சிபுரம், மாலை 4:30 மணி முதல் 6:00 மணி வரை.
சிறப்பு அபிஷேகம்
புனர்பூசம் நட்சத்திரம், சிறப்பு அபிஷேகம், நட்சத்திர விருட்ச விநாயகர் கோவில், உக்கம்பெரும்பாக்கம், காலை 7:30 மணி.
திருப்பள்ளியெழுச்சி
பெருஞ்சோதி தரிசனம், திருபுண்ணியநாகேச்சுரர் கோவில், பள்ளிக்கூட தெரு, மதுரா மோட்டூர், சின்னய்யன்குளம், ஓரிக்கை, காஞ்சிபுரம், காலை 5:30 மணி; அன்னதானம், மதியம் 1:00 மணி.
பொது
ரத்ததான முகாம்
ஏற்பாடு: இறைத்துளிகள் இயக்கம் மற்றும் காஞ்சி அன்னசத்திரம், மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை, ரயில்வே சாலை, காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி முதல், பிற்பகல் 2:00 மணி வரை.
உலக சாதனை நிகழ்ச்சி
தொடர்ச்சியாக 60 நிமிடம் சிலம்பம் சுற்றுதல், யோகாசனம் செய்தல் மற்றும் வில்வித்தை, அம்பு எய்தல், ஏற்பாடு: ஹெல்த் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி, ஜி.கே.ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி, அறிஞர் அண்ணா அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, வாலாஜாபாத், காலை 8:00 மணி.
அன்னதானம்
மூன்று வேளையும் அன்னதானம், காஞ்சி அன்னசத்திரம், ஏகாம்பரநாதர் கோவில், 16 கால் மண்டபம் அருகில், காஞ்சிபுரம், காலை 8:30 மணி; பிற்பகல் 12:30 மணி; இரவு 7:30 மணி.
* அன்னதான சேவை திட்டத்தின் கீழ் 365 நாட்கள் அன்னதானம், ஏற்பாடு: காஞ்சிபுரம் கிரான்ட் ரோட்டரி சங்கம், ஐராவதீஸ்வரர் கோவில், ராஜ வீதி, காஞ்சிபுரம், பிற்பகல் 12:00 மணி.
* ராமலிங்க அடிகள் அருள் நிலையம், காமாட்சியம்மன் சன்னிதி தெரு, காஞ்சிபுரம், உபயம்: வரலாற்று நகர அரிமா சங்கம், பல்லவன் நகரம், தொன்மை நகரம் மற்றும் அண்ணா அரிமா சங்கம், பிற்பகல் 12:00 மணி; திருவருட்பா விளக்கவுரை, நிகழ்த்துபவர்: ஜோதி வீ.கோட்டீஸ்வரன், இரவு 7:00 மணி.