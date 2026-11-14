இன்று இனிதாக: காஞ்சிபுரம்

UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 02:10 PM
ஆன்மிகம்
பால்குடம் புறப்பாடு
பாலதர்மசாஸ்தா கோவில், ஆலடி பிள்ளையார்கோவில் தெரு, காஞ்சிபுரம், காலை 8:30 மணி; சுவாமி வீதியுலா, இரவு 7:00 மணி.
குருபூஜை
சங்கரலிங்கனார் சித்தர் குருபூஜை விழா, பணாமணீஸ்வரர் கோவில் பின்புறம், நாகதீர்த்த குளக்கரை, திருவள்ளுவர் தெரு, காஞ்சிபுரம், பகல் 12:00 மணி.
கந்தசஷ்டி விழா
108 பால்குட ஊர்வலம், பழநி முருகன் கோவில், நெமந்தகார தெரு, காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி; பானுகோபன் வதம், இரவு 8:00 மணி.
கந்தசஷ்டி சிறப்பு அபிஷேகம்
வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்ரமணியர் கோவில், கணேஷ் நகர், காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி.
கந்தசஷ்டி சிறப்பு ஆராதனை
சக்தி கணபதி கோவில், காமாட்சி அம்மன் அவென்யூ விரிவு – 1, காஞ்சிபுரம், மாலை 6:00 மணி.
விளக்கு பூஜை
பம்பாவாசன் அய்யப்ப பக்த சபா சார்பில், அய்யப்ப சுவாமிக்கு, 18வது ஆண்டு நிறைவு விழா மற்றும் கன்னி பூஜை, இஷ்டசித்தி விநாயகர் கோவில், தலையாரி தெரு, செவிலிமேடு, காஞ்சிபுரம், மாலை 6:00 மணி.
மலர் பூஜை
அய்யப்ப சுவாமிக்கு மணிகண்ட பக்தர்கள் சபா சார்பில், 9வது ஆண்டு மலர் பூஜை, அப்பாவு நகர், மிலிட்டரி சாலை, காஞ்சிபுரம், மாலை 6:00 மணி.
சிறப்பு அபிஷேகம்
பூராடம் நட்சத்திரம், சிறப்பு அபிஷேகம், நட்சத்திர விருட்ச விநாயகர் கோவில், உக்கம்பெரும்பாக்கம், காலை 7:30 மணி.
* வீர ஆஞ்சநேயர் கோவில், யதோக்தகாரி பெருமாள் கோவில் பின்புறம், திருவள்ளுவர் தெரு, காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி
* சதுர்புஜ ஆஞ்சநேயர் கோவில், உலகளந்த பெருமாள் கோவில் சன்னிதி தெரு, காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி.
* வீர ஆஞ்சநேயருக்கு வெண்ணெய் காப்பு அலங்காரம், யோக லிங்கேஸ்வரர், அனுமந்தீஸ்வரர் கோவில், சர்வதீர்த்த குளக்கரை, காஞ்சிபுரம், காலை 9:00 மணி.
* பிரசன்ன ஆஞ்சநேயர் கோவில், செங்கல்பட்டு சாலை, முத்தியால்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி.
* தேரடி ஆஞ்சநேயர் கோவில், காந்தி சாலை, காஞ்சிபுரம், காலை 7:00 மணி.
திருப்பள்ளியெழுச்சி
பெருஞ்சோதி தரிசனம், திருபுண்ணியநாகேச்சுரர் கோவில், பள்ளிக்கூட தெரு, மதுரா மோட்டூர், சின்னய்யன்குளம், ஓரிக்கை, காஞ்சிபுரம், காலை 5:30 மணி; அன்னதானம், மதியம் 1:00 மணி.
பொது
திருக்குறள் பயிற்சி வகுப்பு
பள்ளி மாணவ- – மாணவியருக்கான இலவச திருக்குறள் பயிற்சி வகுப்பு, பயிற்சியாளர்கள்: புலவர் பரமானந்தம், குறள் அமிழ்தன், குறள் கவுசல்யா, குறள் நாகராஜன், ஏற்பாடு: உலகப்பொதுமறை திருக்குறள் பேரவை, கச்சபேஸ்வரர் கோவில், காஞ்சிபுரம், காலை 6:30 – 7:30 மணி வரை; மாலை 5:30 – 6:45 மணி வரை.
அன்னதானம்
மூன்று வேளையும் அன்னதானம், காஞ்சி அன்னசத்திரம், ஏகாம்பரநாதர் கோவில், 16 கால் மண்டபம் அருகில், காஞ்சிபுரம், காலை 8:30 மணி; பிற்பகல் 12:30 மணி; இரவு 7:30 மணி.
* அன்னதான சேவை திட்டத்தின் கீழ் 365 நாட்கள் அன்னதானம், ஏற்பாடு: காஞ்சிபுரம் கிரான்ட் ரோட்டரி சங்கம், ஐராவதீஸ்வரர் கோவில், ராஜ வீதி, காஞ்சிபுரம், பிற்பகல் 12:00 மணி.
* ராமலிங்க அடிகள் அருள் நிலையம், காமாட்சியம்மன் சன்னிதி தெரு, காஞ்சிபுரம், உபயம்: வரலாற்று நகர அரிமா சங்கம், பல்லவன் நகரம், தொன்மை நகரம் மற்றும் அண்ணா அரிமா சங்கம், பிற்பகல் 12:00 மணி.