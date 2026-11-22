ADDED : நவ 21, 2026 04:31 PM
கடை ஞாயிறு விழா
* சிறப்பு அபிஷேகம், கார்த்திகை மாத முதல் வார கடை ஞாயிறு விழா, கச்சபேஸ்வரர் கோவில், காஞ்சிபுரம், காலை 7:00 மணி.
பால்குட ஊர்வலம்
* வள்ளி, தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணியர் கோவில், அய்யங்கார்குளம், காஞ்சிபுரம், காலை 11:00 மணி.
சொற்பொழிவு
* பெரிய புராணம் தொடர் சொற்பொழிவு, தலைப்பு: திருஞானசம்பந்த நாயனார் புராணம், சொற்பொழிவாளர்: புலவர் அண்ணா சச்சிதானந்தம், தொண்டை மண்டல ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள் திருமடம், உபதலைவர் பரமசிவம் தெரு, பெரிய காஞ்சிபுரம், மாலை 6:00 மணி.
ராகு கால பூஜை
* விஷ்ணு துர்க்fகையம்மன் கோவில், ரெட்டிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், மாலை 4:30 மணி முதல் 6:00 மணி வரை.
* துர்க்கை அம்மன் கோவில், சன்னிதி தெரு, உத்திரமேரூர், மாலை 4:30 மணி முதல் 6:00 மணி வரை.
* கனக துர்க்கையம்மன் கோவில், ஏனாத்துார் ரோடு, கோனேரிகுப்பம், காஞ்சிபுரம், மாலை 4:30 மணி முதல் 6:00 மணி வரை.
சிறப்பு அபிஷேகம்
* அஸ்வினி நட்சத்திரம், சிறப்பு அபிஷேகம், நட்சத்திர விருட்ச விநாயகர் கோவில், உக்கம்பெரும்பாக்கம், காலை 7:30 மணி.
பிரதோஷ சிறப்பு வழிபாடு
* அகத்தீஸ்வரர் கோவில், கிளார் கிராமம், காஞ்சிபுரம், மாலை 5:00 மணி.
* பூர்ணா புஷ்கலா சமேத தர்ம சாஸ்தா அய்யப்பன் கோவில், அய்யங்கார்குளம், காஞ்சிபுரம். மாலை 4:00 மணி.
* அக்னீஸ்வரர் கோவில், களக்காட்டூர், காஞ்சிபுரம். மாலை 5:00 மணி
* காசி விஸ்வநாதர் மற்றும் வன்னீஸ்வரர் கோவில், தேரடி அருகில், காந்தி சாலை, காஞ்சிபுரம். மாலை 5:00 மணி.
* விசாலாட்சி உடனுறை காசி விஸ்வநாதர் கோவில், கருவேப்பம்பூண்டி, உத்திரமேரூர். மாலை 5:00 மணி.
* சோதிபுரீஸ்வரர் கோவில், காஞ்சிபுரம் – வந்தவாசி சாலை, சோதியம்பாக்கம். மாலை 5:00 மணி.
* லலிதாம்பிகை சமேத வேதபுரீஸ்வரர் கோவில், செங்கல்பட்டு சாலை, மேலச்சேரி கிராமம், மாலை 5:00 மணி.
* திருவீராட்டனேஸ்வரர் கோவில், ஏனாத்துார் சாலை, காஞ்சிபுரம். மாலை 4:30 மணி.
திருப்பள்ளியெழுச்சி
* பெருஞ்சோதி தரிசனம், திருபுண்ணியநாகேச்சுரர் கோவில், பள்ளிக்கூட தெரு, மதுரா மோட்டூர், சின்னய்யன்குளம், ஓரிக்கை, காஞ்சிபுரம், காலை 5:30 மணி; அன்னதானம், மதியம் 1:00 மணி.
கருத்தரங்கம்
* தலைப்பு: திருக்குறள், வள்ளுவம் ஒரு புதிய பார்வை, ஏற்பாடு: உலகபொதுமறை திருக்குறள் பேரவை, கா.மு.சு., மேல்நிலைப்பள்ளி, மாநாடு தர்மராயர் தெரு, காஞ்சிபுரம், மாலை 5:00 மணி.
அன்னதானம்
* மூன்று வேளையும் அன்னதானம், காஞ்சி அன்னசத்திரம், ஏகாம்பரநாதர் கோவில், 16 கால் மண்டபம் அருகில், காஞ்சிபுரம், காலை 8:30 மணி; பிற்பகல் 12:30 மணி; இரவு 7:30 மணி.
* அன்னதான சேவை திட்டத்தின் கீழ் 365 நாட்கள் அன்னதானம், ஏற்பாடு: காஞ்சிபுரம் கிரான்ட் ரோட்டரி சங்கம், ஐராவதீஸ்வரர் கோவில், ராஜ வீதி, காஞ்சிபுரம், பிற்பகல் 12:00 மணி.
* ராமலிங்க அடிகள் அருள் நிலையம், காமாட்சியம்மன் சன்னிதி தெரு, காஞ்சிபுரம், உபயம்: வரலாற்று நகர அரிமா சங்கம், பல்லவன் நகரம், தொன்மை நகரம், மற்றும் அண்ணா அரிமா சங்கம், பிற்பகல் 12:00 மணி.