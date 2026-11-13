காஞ்சிபுரத்தில் நாளை அண்ணா மிதிவண்டி போட்டி

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ADDED : நவ 12, 2026 09:46 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில், அண்ணாதுரை பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அண்ணா மிதிவண்டி போட்டி நாளை நடைபெற உள்ளது.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
பொதுமக்களிடையே உடற்தகுதி குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், இளைஞர்களிடம் உடற்பயிற்சி கலாசாரத்தை ஊக்குவிக்கவும், அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் அண்ணா மிதிவண்டிப் போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், நாளை காலை 7:00 மணிக்கு வையாவூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி விளையாட்டு மைதானத்தில் போட்டிகள் தொடங்குகின்றன.
வையாவூரில் தொடங்கி, மோட்டூர் பெட்ரோல் பங்க், ஒழுவூர் பேருந்து நிறுத்தம் வழியாக எஸ்.பி., நகர் கருவூர் வரை சென்று, அதே வழித்தடத்தில் வந்தடையும் வகையில் போட்டி நடைபெற உள்ளது. 13 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்களுக்கு 15 கி.மீ., மாணவியருக்கு 10 கி.மீ., துாரமும், 15 மற்றும் 17 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்களுக்கு தலா 20 கி.மீ., மாணவியருக்கு தலா 15 கி.மீ., துாரமும் போட்டி நடத்தப்படும்.
போட்டியில் முதல் பரிசாக 5,000 ரூபாய், இரண்டாம் பரிசாக 3,000 ரூபாய், மூன்றாம் பரிசாக 2,000 ரூபாய் வழங்கப்படும். நான்காம் இடம் முதல் பத்தாம் இடம் வரை பிடிப்பவர்களுக்கு தலா 250 ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படும்.
போட்டியில் பங்கேற்க விரும்பும் மாணவ – மாணவியர், இன்று, மாலை 5:00 மணிக்குள் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில் தங்களது பெயர்களை பதிவு செய்ய வேண்டும். வயதுச் சான்றிதழ் நகலையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட சாதாரண மிதிவண்டிகளை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். போட்டியில் பங்கேற்பவர்கள் கட்டாயம் தலைக்கவசம் அணிந்து வர வேண்டும். மேலும், விபரங்களுக்கு 74017 03481 என்ற மொபைல்போன் எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.