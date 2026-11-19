காஞ்சிபுரத்தில் நாளை மறுதினம் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
காஞ்சிபுரத்தில் நாளை மறுதினம் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
UPDATED : நவ 18, 2026 03:48 PM
ADDED : நவ 18, 2026 03:46 PM
காஞ்சிபுரம்: 'காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், நவம்பர் மாதத்திற்கான விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம்', நாளை மறுதினம் (நவ.20)நடைபெற உள்ளதாக, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் விவசாயிகளின் குறைகளை கேட்டறிந்து, வேளாண்மை தொடர்பான பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில், மாதந்தோறும் விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதில், விவசாயிகள் தங்களது கோரிக்கைகளை நேரடியாக அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்து, தீர்வு பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது.
அதன்படி, நவம்பர் மாதத்திற்கான கூட்டம், நாளை மறுதினம் காலை 11:00 மணிக்கு, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள கூட்டரங்கில் நடைபெற உள்ளது.
கலெக்டர் சினேகா தலைமையில் நடைபெறும் இக்கூட்டத்தில், வேளாண் அறிவியல் நிலைய வல்லுநர்கள் மற்றும் பல்வேறு துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்க உள்ளனர்.
கூட்டத்தில், விவசாயிகளுக்கு தேவையான வேளாண் தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுவதுடன், விவசாயம் தொடர்பான கோரிக்கைகள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் விளக்கம் அளிக்க உள்ளனர்.
எனவே, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய சங்கப் பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்று, தங்களது விவசாயம் சார்ந்த கோரிக்கைகளை தெரிவித்து பயன் பெறலாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.