காஞ்சி, ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் நாளை விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
காஞ்சி, ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் நாளை விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
UPDATED : அக் 15, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 14, 2026 07:00 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம், ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் கோட்டாட்சியர் தலைமையில் நாளை விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நடைபெற இருப்பதாக, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், அக்டோபர் மாதத்திற்கான கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் நலன் காக்கும் நாள் கூட்டம், வரும் 16ம் தேதி காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.
காஞ்சிபுரம் கோட்டத்திற்கான கூட்டம், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை அலுவலக கூட்ட அரங்கில், சப் – கலெக்டர் புவனேஷ்ராம் தலைமையில் நடைபெற உள்ளது. ஸ்ரீபெரும்புதுார் கோட்டத்திற்கான கூட்டம், வருவாய் கோட்டாட்சியர் பாலகிருஷ்ணன் தலைமையில், சார் ஆட்சியர் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நடைபெற உள்ளது.
இதில், விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று, வேளாண் தொடர்பான தங்கள் கோரிக்கைகள் மற்றும் குறைகளை தெரிவிக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.