தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/நாளை பார்வேட்டை உத்சவம்

நாளை பார்வேட்டை உத்சவம்

நாளை பார்வேட்டை உத்சவம்

UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 18, 2026 05:48 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 18, 2026 05:48 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

வாலாஜாபாத்: வாலாஜாபாத் வெள்ளேரியம்மன் கோவிலில், பார்வேட்டை உத்சவம் நாளை இரவு வெகுவிமரிசையாக நடைபெற உள்ளது.

வாலாஜாபாத் ராஜவீதியில், வெள்ளேரியம்மன் கோவில் கொலு மண்டபம் தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. இங்கு, கடந்த 10ம் தேதி நவராத்திரி உத்சவம் தொடங்கியது. தற்காலிக கொலு மண்டபத்தில் தினசரி வெள்ளேரியம்மன் பல்வேறு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி அருள்பாலித்தார்.

நவராத்திரி விழா நிறைவு நாளான நாளை நள்ளிரவு, பார்வேட்டை உத்சவம் நடைபெற உள்ளது. நாளை மறுநாள் காலை அம்மன் வீதியுலா நடைபெற உள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us