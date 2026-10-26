/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/மஹாளய அமாவாசை
UPDATED : அக் 08, 2026 03:26 PM
ADDED : அக் 08, 2026 02:36 PM
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வாலாஜாபாத்: ராமலிங்கேஸ்வரரர் கோவிலில் (அக்.,10) தர்ப்பணம் செய்யலாம் என, கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
வாலாஜாபாத் அடுத்த திம்மராஜாம்பேட்டை கிராமத்தில், ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில், பர்வதவர்த்தினி சமேத ராமலிங்கேஸ்வரர் கோவில் உள்ளது.
இக்கோவில், தென்னகத்தில் இருக்கும் ராமேஸ்வரத்திற்கு இணையாக, 'வட ராமேஸ்வரம்' என போற்றப்படுகிறது. இது, முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் அளிக்கும் பரிகார தலமாக விளங்கி வருகிறது.
இக்கோவிலில், நாளை காலை முதல் மாலை வரை தர்ப்பணம் மற்றும் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது. அதேபோல், திருப்புட்குழி விஜயராகவ பெருமாள் கோவிலிலும் தர்ப்பணம் அளிக்கலாம்.