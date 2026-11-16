ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் நாளை மறுதினம் மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம்
ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் நாளை மறுதினம் மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:33 PM
ADDED : நவ 16, 2026 02:54 PM
காஞ்சிபுரம்: ஸ்ரீபெரும்புதுார் மின் கோட்டத்தில், மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம் நாளை மறுதினம்(நவ.18) நடைபெற உள்ளது என, மின்வாரியம் தெரிவித்து உள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மின் பகிர்மான வட்டத்தில், காஞ்சிபுரம் வடக்கு, காஞ்சிபுரம் தெற்கு, ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஆகிய மூன்று கோட்டங்கள் இயங்கி வருகின்றன.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் மின் கோட்டத்தில், மூன்றாவது வார புதன்கிழமை தினத்தில் மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம் நடைபெறும்.
அதன்படி, நவம்பர் மாதத்திற்கான மின் நுகர்வோர் குறை தீர்வு கூட்டம் நாளை மறுதினம் ஸ்ரீபெரும்புதுார் மின் வாரிய செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில், காலை, 11:00 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.
இந்த கூட்டத்தில், ஸ்ரீபெரும்புதுார், சுங்குவார்சத்திரம் பல்வேறு பகுதிகளைச் சுற்றியுள்ள பல்வேறு கிராம மக்கள் பங்கேற்று குறை, நிறைகளை தெரிவிக்கலாம் என, காஞ்சிபுரம் மின்வாரியம் தெரிவித்து உள்ளது.