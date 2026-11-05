காஞ்சியில் ஏழு ஊராட்சிகளில் நாளை சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம்
காஞ்சியில் ஏழு ஊராட்சிகளில் நாளை சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 02:55 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் ஏழு ஊராட்சிகளில், நாளை, சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.
காஞ்சிபுரம், வாலாஜாபாத், உத்திரமேரூர், குன்றத்துார், ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஆகிய ஐந்து ஊராட்சி ஒன்றியங்களில், 274 ஊராட்சிகள் உள்ளன.
இந்த ஊராட்சி ஒன்றியங்களில், தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டம் மற்றும் பிரதமர் நினைவு குடியிருப்பு திட்டம் ஆகிய திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
வாரந்தோறும் சில ஊராட்சிகளை தேர்வு செய்து, வரவு, செலவு கணக்குகளை சமூக தணிக்கை செய்து, மாநில ஊரக வளர்ச்சி தணிக்கை சங்கத்திற்கு, அறிக்கை சமர்ப்பிப்பது வழக்கம்.
அதன்படி, மலையாங்குளம், ஏகனாபுரம், அன்னாத்துார், ஓ.எம்.மங்கலம், ஆரியபெரும்பாக்கம், அயிமிச்சேரி, மேல் பொடவூர் ஆகிய ஏழு ஊராட்சிகளில், நாளை, சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.