ஏழு ஊராட்சிகளில் நாளை மறுநாள் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம்
ஏழு ஊராட்சிகளில் நாளை மறுநாள் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம்
UPDATED : நவ 18, 2026 03:49 PM
ADDED : நவ 18, 2026 03:46 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், ஏழு ஊராட்சிகளில், நாளை மறுநாள் (நவ.20) சிறப்பு கிராம சபைக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.
காஞ்சிபுரம், வாலாஜாபாத், உத்திரமேரூர், குன்றத்துார், ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஆகிய ஐந்து ஊராட்சி ஒன்றியங்களில், 274 ஊராட்சிகள் உள்ளன.
இந்த ஊராட்சிகளில், தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டம் மற்றும் பிரதமர் நினைவு குடியிருப்பு திட்டம் ஆகிய திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
வாரந்தோறும் சில ஊராட்சிகளைத் தேர்வு செய்து, வரவு, செலவு கணக்குகளை சமூக தணிக்கை செய்து, மாநில ஊரக வளர்ச்சி தணிக்கை சங்கத்திற்கு, அறிக்கை சமர்ப்பிப்பது வழக்கம்.
அதன்படி, மருதம், குணகரம்பாக்கம், அரும்புலியூர், பாப்பான்குழி, ஆசூர், தேவரியம்பாக்கம், புள்ளலுார் ஆகிய ஏழு ஊராட்சிகளில், நாளை, சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.