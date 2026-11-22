டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு நாளை மறுதினம் இடமாறுதல் கலந்தாய்வு
டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு நாளை மறுதினம் இடமாறுதல் கலந்தாய்வு
UPDATED : நவ 21, 2026 10:50 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:30 PM
காஞ்சிபுரம்: டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு, இடமாறுதல் கலந்தாய்வு நாளை மறுதினம்(நவ.23) தொடங்குகிறது என, டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
காஞ்சிபுரம் தெற்கு டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தின் கட்டுப்பாட்டில், 81 டாஸ்மாக் கடைகள் உள்ளன. இதில், 121 மேற்பார்வையாளர்கள், 344 விற்பனையாளர்கள், 12 விற்பனை உதவியாளர்கள் என மொத்தம், 477 பேர்கள் வேலை செய்து வருகின்றனர்.
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணிபுரிந்து வரும் பணியாளர்களை இடமாறுதல் அளிக்க அரசு முடிவு செய்து உள்ளது.
அதன்படி, காஞ்சிபுரம் தெற்கு டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தில், பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு மூன்று தினங்களில் நடத்த டாஸ்மாக் நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது.
அதாவது, மேற்பார்வையாளர்களுக்கு நாளையும், விற்பனையாளர்கள் மற்றும் உதவியாளர்களுக்கு வரும் 24 மற்றும் 25 ஆகிய தேதிகளில் நடத்தப்பட உள்ளது.
முதுநிலை பட்டியல்படி கலந்தாய்வில் பங்கேற்ற வேண்டும். இல்லையெனில், மேலாளர் தலைமையில் பணி நியமனக் குழுவினர் மாறுதல் அளிக்கப்படும் இடத்திற்கு செல்ல வேண்டி இருக்கும் என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.