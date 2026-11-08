காஞ்சியில் தீபாவளியை முன்னிட்டு போக்குவரத்து நெரிசல்
காஞ்சியில் தீபாவளியை முன்னிட்டு போக்குவரத்து நெரிசல்
UPDATED : நவ 07, 2026 05:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:16 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில், தீபாவளியை முன்னிட்டு புத்தாடை, பட்டாசு, இனிப்பு உள்ளிட்ட பொருட்கள் வாங்குவதற்காக மக்கள் குவிந்ததால், முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகினர்.
காஞ்சிபுரம் நகரில் தீபாவளியை முன்னிட்டு, சில நாட்களாகவே புத்தாடைகள், பட்டாசுகள், இனிப்பு வகைகள் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் வாங்குவதற்காக சுற்றுப்புற கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் அதிகளவில் வருகின்றனர்.
இதனால், நகரின் முக்கிய வர்த்தக பகுதிகளான காந்தி சாலை, காமராஜர் சாலை, மேட்டுத் தெரு, விளக்கடி கோவில் தெரு மற்றும் நான்கு ராஜ வீதிகளிலும் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.
குறிப்பாக, காந்தி சாலையில் சாலையோர கடைகள் மற்றும் வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கு போதிய இடவசதி இல்லாததால், இருசக்கர வாகனங்கள், கார்கள் மற்றும் சரக்கு வாகனங்கள் ஒரே நேரத்தில் செல்ல முடியாமல் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. சாலையோரங்களில் வாகனங்களை நிறுத்திவிட்டு கடைகளுக்கு செல்வோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததால், வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் அணிவகுத்து நின்றன.
முக்கிய சாலை சந்திப்புகளில் கூடுதல் போக்குவரத்து போலீசாரை நியமித்து, சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதுடன், வாகனங்களை முறைப்படுத்தி நிறுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.