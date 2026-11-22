ஊராட்சி பசுமை மேலாண் குறித்து கல்லுாரி மாணவ – மாணவியருக்கு பயிற்சி
ஊராட்சி பசுமை மேலாண் குறித்து கல்லுாரி மாணவ – மாணவியருக்கு பயிற்சி
UPDATED : நவ 21, 2026 07:07 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:02 PM
வாலாஜாபாத்: பசுமை மேலாண் மற்றும் ஊராட்சி நிர்வாகம் குறித்து, தனியார் கல்லுாரி முதுகலை வணிக மேலாண் மாணவ – மாணவியருக்கு செயல் விளக்க பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
வாலாஜாபாத் அடுத்த, தேவரியம்பாக்கம் ஊராட்சியில், 24 ஆயிரத்து 700 மரங்களுடன் நான்கு குறுங்காடு; 15 ஆயிரம் நாற்றங்கால் பண்ணை; சொட்டு நீர் பாசனம் கையாளும் விதம்; 52 ஆயிரம் பனை விதைகள் நடவு என, ஒரு பசுமை புரட்சியை ஊராட்சி நிர்வாகம் செய்து உள்ளது.
இதுதவிர, நீர்வளத் துறையுடன் இணைந்து, நிலத்தடி நீர் சேமிக்கும் வகையில், நீர் நிலைகள் புனரமைப்பு, பண்ணை குட்டை அமைத்தல், நீர் வரத்து கால்வாய் துார்வாருதல் ஆகிய பணிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும், தனியார் தொண்டு நிறுவனங்களுடன் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர், சூரிய சக்தி மின்சாரம் தயாரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விதமான செயல்பாடுகள் செயல்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. மாவட்டத்தில்,75 புள்ளிகள் பெற்று முதலிடம் பிடித்துள்ளது.
இந்த ஊராட்சியில் செயல்படுத்தப்படும், பசுமை மேலாண் மற்றும் ஊராட்சி நிர்வாகம் குறித்து, தனியார் கல்லுாரி முதுகலை வணிக மேலாண் மாணவ – மாணவியருக்கு, மாநில ஊரக வளர்ச்சி முகமை பயிற்சியாளர் அரவிந்தன், ஊராட்சி செயல்பாடுகள் குறித்து எடுத்துரைத்தார்.
குறுங்காடு வளர்ப்பு, தண்ணீர் சேகரிப்பால் ஏற்படும் நன்மை குறித்து பசுமை ஆர்வலரும், முன்னாள் ஊராட்சி தலைவரும் அஜய்குமார் கல்லுாரி மாணவ – -மாணவியருக்கு எடுத்துரைத்தார்.
வட்டார சுகாதார ஒருங்கிணைப்பாளர் பழனிச்சாமி குப்பை தரம் பிரிப்பது குறித்து எடுத்துரைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில், 1,200 மாணவ- – மாணவியர் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி துறையினர் பங்கேற்றனர்.