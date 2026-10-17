மண் சரிந்து தண்டவாளம் தொங்கியதால் பீதி அரக்கோணம் – செங்கை ரயில் சேவை பாதிப்பு
மண் சரிந்து தண்டவாளம் தொங்கியதால் பீதி அரக்கோணம் – செங்கை ரயில் சேவை பாதிப்பு
ADDED : அக் 16, 2026 10:19 PM
வாலாஜாபாத்: வாலாஜாபாத் அருகே நேற்று மதியம் பெய்த திடீர் மழையால், சுரங்கப்பாலம் அமைக்க தோண்டிய பள்ளத்தில் மண் சரிந்து, தண்டவாளம் அந்தரத்தில் தொங்கியது. இதனால், புதுச்சேரி – திருப்பதி ‘மெமோ’ ரயில் மற்றும் புறநகர் மின்சார ரயில்கள் இயக்கம் பாதிக்கப்பட்டது.
அரக்கோணத்தில் இருந்து காஞ்சிபுரம், வாலாஜாபாத் வழியாக செங்கல்பட்டு வரை மின்சார ரயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த ரயில் வழித்தடத்தில் சங்கராபுரம், பூசிவாக்கம், கிதிரிப்பேட்டை உள்ளிட்ட கடவுப்பாதைகளில், சுரங்கப்பாலங்கள் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று பெய்த திடீர் மழையால், பூசிவாக்கம் அருகே, சுரங்கப்பாலம் அமைக்க தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தில் மண் சரிந்தது. இதனால் தண்டவாளம் அந்தரத்தில் தொங்கியது.
இதன் மீது ரயில்கள் சென்றால், பெரும் விபத்து ஏற்படும் என்பதால், அந்நேரத்தில், புதுச்சேரியில் இருந்து காஞ்சிபுரம் வழியாக இயக்கப்படும் ‘மெமோ’ ரயில், வாலாஜாபாத் நிலையத்தில், இரவு 7:00 மணிக்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.
தகவலறிந்து வந்த ரயில்வே ஊழியர்கள், தண்டவாளத்தின் கீழ் கான்கிரீட் தடுப்புகளை பலமாக முட்டுக்கொடுத்தனர். இதையடுத்து ஒன்றரை மணி நேரம் கழித்து, மெமோ ரயில் குறைவான வேகத்தில் இயக்கப்பட்டது.
தவிர, அரக்கோணம் – காஞ்சிபுரம் – செங்கல்பட்டு இடையேயான மின்சார ரயில்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டதால், பயணியர் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். இரவு 10:30 மணி வரை, ரயில் பாதையை சீரமைக்கும் பணி நடந்து வந்தது.