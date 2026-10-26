பசுமை பரப்பை அதிகரிக்க மரக்கன்றுகள் உற்பத்தி தீவிரம்
பசுமை பரப்பை அதிகரிக்க மரக்கன்றுகள் உற்பத்தி தீவிரம்
UPDATED : அக் 10, 2026 04:41 PM
ADDED : அக் 10, 2026 04:36 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் அருகே களக்காட்டூர் அரசு நாற்றங்கால் பண்ணையில், பசுமை பரப்பை அதிகரிக்கும் நோக்கில் மரக்கன்றுகள் உற்பத்தி செய்யும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
காஞ்சிபுரம் அடுத்த களக்காட்டூர் ஊராட்சியில், அரசு நாற்றங்கால் பண்ணை செயல்பட்டு வருகிறது. இப்பண்ணையின் மூலம் காஞ்சிபுரம் வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த 40 கிராம ஊராட்சிகளில் பசுமை பரப்பை அதிகரிக்கும் நோக்கில், பல்வேறு வகையான மரக்கன்றுகள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன.
இயற்கை சூழலையும், மண் வளத்தையும் பாதுகாக்கும் வகையில், பூவரசு, புங்கன், வேம்பு, நெல்லி உள்ளிட்ட பல்வேறு மரக்கன்றுகள் வளர்க்கப்படுகின்றன.
இந்த மரக்கன்றுகள், ஊராட்சிகளுக்கு உட்பட்ட பொது இடங்கள், சாலையோரங்களில் நடுவதற்காக தொடர்ந்து வினியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
களக்காட்டூர் ஊராட்சி செயலர் சேகர் கூறுகையில், “கிராம பகுதிகளில் நிழல் தரும் மரங்களை அதிகரிப்பதோடு, நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தவும், சுற்றுச்சூழல் சமநிலையை பாதுகாக்கவும், பண்ணையில் மரக்கன்றுகள் வளர்த்து, தேவைப்படும் ஊராட்சிகளுக்கு, அதிகாரிகளின் ஒப்புதலுடன் வழங்கப்பட்டு வருகிறது,’’ என்றார்.