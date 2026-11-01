பாலாற்று படுகையில் வளர்ந்த மரங்கள் நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சுவதால் பாதிப்பு
பாலாற்று படுகையில் வளர்ந்த மரங்கள் நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சுவதால் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 09:36 PM
உத்திரமேரூர்: பழவேரி பாலாற்று படுகையில் நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சும் வகையிலான கருவேல மரங்களை அகற்ற விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
பாலாறும், அதன் துணை ஆறுகளும் பாய்ந்து வளம் கொழிக்கும் நிலப்பரப்பு, பாலாற்று படுகை எனப் படுகிறது.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், பழவேரி, பினாயூர் மற்றும் சாத்தணஞ்சேரி வரையிலான பாலாற்று படுகைகளில், 10 ஆண்டுகளுக்கு முன், அரசு அனுமதி பெற்ற மணல் குவாரி செயல்பட்டது.
அப்போது, விதிமீறி அரசு அனுமதித்த அளவைவிட அதிக ஆழம் பள்ளம் தோண்டி மணல் அள்ளப்பட்டது. இப்பகுதி பாலாற்று படுகைகளில் மணல் குவாரிகள் செயல்படுத்தப்பட்ட இடங்களில், தற்போது மணல் இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு மணற்பரப்பு இல்லாத அப்பகுதிகளில், கருவேல மரங்கள் அடர்த்தியாக வளர்ந்துள்ளன.
ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்ட ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் வளர்ந்த இம்மரங்கள், வேர் மற்றும் விதைகள் மூலம் தற்போது ஆற்றின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவியுள்ளன.
குறிப்பாக, பழையசீவரம் தடுப்பணை துவங்கி, பழவேரி, பினாயூர் ஆகிய பாலாற்று படுகைகள் வரை அடர்ந்த முள் காடாக வளர்ந்துள்ளது. இந்த கருவேல மரங்கள், பாலாற்று படுகையின் நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சுவதால், நீர்மட்டம் குறைந்து விவசாய நிலங்கள் பாதிப்பதாக, அப்பகுதி விவசாயிகள் ஆதங்கப்படுகின்றனர்.
எனவே, பழவேரி தடுப்பணை முதல் பினாயூர் வரை உள்ள பாலாற்று படுகைகளில் வளர்ந்துள்ள கருவேல மரங்களை வேரோடு அகற்ற, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, உத்திரமேரூர் நீர்வள துறை அதிகாரி கூறுகையில், ‘பாலாற்று படுகையில் வளர்ந்துள்ள கருவேல மரங்களை அகற்றுவது குறித்து, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகாவிடம் ஆலோசித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்றார்.