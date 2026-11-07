களைசெடிகளால் துார்ந்த வடிகால்: மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல்
களைசெடிகளால் துார்ந்த வடிகால்: மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:25 PM
காஞ்சிபுரம்: புத்தேரி ஊராட்சியில், களைச்செடிகள் வளர்ந்து துார்ந்துள்ளதால், மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, வடிகாலை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், புத்தேரி ஊராட்சி பிரதான சாலையில் அப்பகுதியில் பெய்யும் மழைநீர் வெளியேறும் வகையில், வடிகால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வடிகால் முறையாக பராமரிக்காததால், களைச்செடிகள் வளர்ந்து துார்ந்துள்ளது.
இதனால், பலத்த மழை பெய்தால், வடிகால் மூலம் மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டு உள்ளது. எனவே, வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைவதற்குள் புத்தேரி ஊராட்சியில், களைச்செடிகள் வளர்ந்து துார்ந்துள்ள மழைநீர் வடிகாலை துார்வாரி சீரமைக்க ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.