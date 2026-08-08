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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ ஏட்டளவில் இருக்கும் உத்திரமேரூர் பஸ் நிலைய திட்டம் இழுபறி!: 5 ஏக்கர் இடத்தை 20 ஆண்டுகளாக தேடும் அதிகாரிகள்

ஏட்டளவில் இருக்கும் உத்திரமேரூர் பஸ் நிலைய திட்டம் இழுபறி!: 5 ஏக்கர் இடத்தை 20 ஆண்டுகளாக தேடும் அதிகாரிகள்

ஏட்டளவில் இருக்கும் உத்திரமேரூர் பஸ் நிலைய திட்டம் இழுபறி!: 5 ஏக்கர் இடத்தை 20 ஆண்டுகளாக தேடும் அதிகாரிகள்

UPDATED : ஆக 07, 2026 09:45 PM

ADDED : ஆக 07, 2026 08:51 PM

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UPDATED : ஆக 07, 2026 09:45 PM ADDED : ஆக 07, 2026 08:51 PM

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காஞ்சிபுரம்: இட நெருக்கடியில் செயல்படும் உத்திரமேரூர் பேருந்து நிலையத்திற்கு மாற்றாக புதிதாக அமைக்க, 5 ஏக்கர் இடத்தை தேடும் பணி 20 ஆண்டுகளாக இழுபறியாக உள்ளது. வருவாய் துறையினர் 'துரித' நடவடிக்கையால், 30 கிராமங்களைச் சேர்ந்த பயணியர் மட்டுமின்றி பேருந்து ஊழியர்களும் சிரமங்களை அனுபவித்து வருகின்றனர்.

உத்திரமேரூர் அரசு போக்குவரத்து பணிமனையில் இருந்து, 29 வழித்தடங்களில் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், சென்னையிலிருந்து வந்தவாசிக்கு உத்திரமேரூர் வழியாக பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

சென்னையில் இருந்து உத்திரமேரூர் வழியாக திருவண்ணாமலைக்கும், அரசு விரைவு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், போதிய இடவசதி இல்லாமல், நெருக்கடியான இடத்தில் உத்திரமேரூர் பேருந்து நிலையம் இயங்கி வருகிறது.

குறிப்பாக, ஆறு பேருந்துகள் மட்டுமே, நிலையத்தில் நிறுத்தும் அளவிற்கு நெருக்கடியான இடம் உள்ளது. இதனால், சென்னை, தாம்பரம் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து, செய்யாறு, போளூர், திருவண்ணாமலை ஆகிய பகுதிகளுக்கு செல்லும் அரசு பேருந்துகள், உத்திரமேரூர் பேருந்து நிலையத்திற்குள் செல்ல முடிவதில்லை.

உத்திரமேரூர் பேரூராட்சிக்கு வெளியே பேருந்து நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை, 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுந்தது. அதற்கான முயற்சிகளும், அப்போதே தொடங்கின.

ஆனால், அ.தி.மு.க.,- - தி.மு.க., என, இரு ஆட்சியின் போதும் பேருந்து நிலையத்தை அமைக்க முடியவில்லை. தற்போது, த.வெ.க., ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில், புதிய பேருந்து நிலையம் அமைப்பதற்கான இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு, நிதி பெற்று பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்படும் என, பலரும் நம்புகின்றனர்.

ஆனால், இடம் தேர்வு இன்னும் இறுதியாகாததால், பேரூராட்சி மக்கள் பேருந்து நிலையத்தில் தற்போது வரை சிரமப்படுகின்றனர். உத்திரமேரூர் - வந்தவாசி செல்லும் சாலையில் உள்ள வேடப்பாளையம் கிராம பகுதியில், 5.50 ஏக்கர் பரப்பளவிலான மேய்க்கால் புறம்போக்கு நிலத்தை, மாவட்ட நிர்வாகம் ஆய்வு செய்தது.

ஆனால், மேய்க்கால் புறம்போக்கு நிலத்திற்கு மாற்று இடத்தை கால்நடை பராமரிப்பு துறைக்கு வழங்க வேண்டும். மாற்று இடம் கிடைக்காததால், தற்போது வரை இடம் தேர்வு செய்வதிலேயே சிக்கல் நீடிக்கிறது.

பேருந்து நிலைய கட்டுமான பணிக்கு, 13 கோடி ரூபாய் திட்ட மதிப்பீடு தயாரித்து, ஏற்கனவே பேரூராட்சி நிர்வாகம் அரசுக்கு அனுப்பியுள்ளது. ஆனால், இடம் தேர்வு முடிந்தால் தான், நிதி கிடைக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

போதிய இட வசதி இல்லாததால், நிலையத்திற்குள் கூட பல பேருந்துகள் வருவதில்லை. பயணியர் அமர்வதற்கு இருக்கை வசதி இல்லை. அலைந்து திரிந்து பேருந்தில் ஏற வேண்டிய நிலை உள்ளது. புதிய பேருந்து நிலையம் அமைப்பதாக அரசியல் கட்சியினர் தெரிவிக்கின்றனர். ஆனால், நடவடிக்கை இல்லை. - எஸ்.பாலாஜி, பயணி, உத்திரமேரூர்.


வருவாய் துறை அதிகாரி கூறியதாவது: வேடப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள பேருந்து நிலையத்தின் பணிமனை இடத்தை ஒதுக்க தேவையான பூர்வாங்க பணிகள் நடக்கின்றன. இதற்கான ஆலோசனை கலெக்டர் தலைமையில், உயரதிகாரிகளுடன் நடந்து வருகிறது. இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



உத்திரமேரூர் த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., முனிரத்தினம் கூறியதாவது: உத்திரமேரூர் பேருந்து நிலையம் பற்றி, சட்டசபையிலேயே நான் கேள்வி எழுப்ப உள்ளேன். பேருந்து நிலையம் கட்டாயம் அமைக்கப்படும். பேருந்து நிலையம் பற்றிய விபரங்களை ஏற்கனவே கலெக்டரிடம் கேட்டு ஆலோசித்து வருகிறோம். மேலும், வென்குடி பாலாறு தடுப்பணை, திருப்புலிவனம் சிப்காட் போன்ற திட்டங்களையும் செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



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