/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/குட்கா விற்ற இருவர் கைது
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 09:14 PM
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ஸ்ரீபெரும்புதுார்: ஒரகடத்தில் பெட்டிக் கடையில் குட்கா பொருட்களை விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்த இருவரை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
ஒரகடம் சுற்றுவட்டார பகுதியில் குட்கா பொருட்கள் விற்பனை நடப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்படி, ஒரகடம் ஈஸ்வர் கோவில் அருகே உள்ள பெட்டிக் கடை ஒன்றில் போலீசார் நேற்று சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அதில், ஹான்ஸ், ஸ்வாகத், விமல் உள்ளிட்ட குட்கா பொருட்கள் விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரிந்தது.
இதையடுத்து, 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான, 82 கிலோ குட்கா பொருட்களை பறிமுதல் செய்து, கடையின் உரிமையாளரான கங்காதரன், 45, அபிஷேக் ஜெய்ஸ்வால், 21, ஆகிய இருவரை ஒரகடம் போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.