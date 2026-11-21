வேன் மீது பைக் மோதி விபத்து இரு தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு
வேன் மீது பைக் மோதி விபத்து இரு தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 09:19 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:16 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: ஸ்ரீபெரும்புதுார் அருகே, சென்னை – பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில், வேன் மீது பைக் மோதிய விபத்தில், அன்பரசன், 27, பாலசுப்பிரமணி, 26, ஆகிய இரண்டு தனியார் தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
சுங்குவார்சத்திரம் அடுத்த சேந்தமங்கலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் அன்பரசன். சிறுமாங்காடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பாலசுப்பிரமணி, 26. இருவரும், ஸ்ரீபெரும்புதுார் அருகே, மண்ணுாரில் உள்ள தனியார் தொழிற்சாலையில் பணிபுரிந்து வந்தனர்.
நேற்று இரவு 7:00 மணிக்கு, இருவரும் பணி முடிந்து ‘யமஹா எப்.இசட்’ பைக்கில், ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் இருந்து சுங்குவார்சத்திரம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தனர்.
சென்னை – பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில், ஸ்ரீபெரும்புதுார், வடமங்கலம் சந்திப்பு அருகே வந்த போது, எதிரே வந்த ‘மகேந்திரா’ வேன் மீது பைக் மோதியது. இதில், பைக்கில் வந்த அன்பரசன், பாலசுப்பிரமணி ஆகியோருக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் போலீசார் உடலை மீட்டு, பிரதே பரிசோதனைக்காக ஸ்ரீபெரும்புதுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரித்து வருகின்றனர்.