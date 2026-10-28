வடமங்கலம் சாலையோரம் தடுப்பின்றி சிறுபாலம்: விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
வடமங்கலம் சாலையோரம் தடுப்பின்றி சிறுபாலம்: விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:54 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: வடமங்கலம் சாலையோரம் தடுப்பு இல்லாமல் உள்ள சிறுபாலத்தால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் அடுத்த வடமங்கலம் சந்திப்பில் இருந்து, பண்ணுார் செல்லும் சாலை உள்ளது. இந்த சாலை வழியாக, சுற்றிவட்டாரத்தில் உள்ள கிரமத்தினர், ஸ்ரீபெரும்புதுார், காஞ்சிபுரம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு தினமும் சென்று வருகின்றனர்.
இந்த சாலையில், ஆதிகேசவ பெருமாள் நகர் அருகே உள்ள சிறுபாலத்தின் இருபுறமும் தடுப்பு இல்லாமல் உள்ளது. இதனால், இவ்வழியாக வரும் வாகன ஓட்டிகள் சிறுபாலத்தின் மீது செல்லும் போது, அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனர்.
எனவே, சிறுபாலத்தின் இரண்டு பங்கங்களிலும் தடுப்பு அமைக்க, நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.