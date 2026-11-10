மதுக்கடை மூடலால் அதிருப்தி: 'குடி'மகன்கள் சாலை மறியல்
மதுக்கடை மூடலால் அதிருப்தி: 'குடி'மகன்கள் சாலை மறியல்
UPDATED : நவ 09, 2026 06:06 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:51 PM
காஞ்சிபுரம்: தொழில்நுட்ப குளறுபடியால், தேனம்பாக்கத்தில் டாஸ்மாக் மதுக்கடை மூடப்பட்டதால் அதிருப்தியடைந்த, 'குடி'மகன்கள் திடீரென மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
காஞ்சிபுரம் தேனம்பாக்கத்தில், டாஸ்மாக் மதுக்கடை உள்ளது. தீபாவளியான நேற்று (நவ.,8) மதியம் சர்வர் பாதிப்பால், விற்பனைக்கான ரசீது போட முடியாத வகையில், தொழில்நுட்ப குளறுபடி ஏற்பட்டதால், விற்பனை திடீரென நிறுத்தப்பட்டது.
இதனால், மது வாங்க வந்தவர்கள் அதிருப்தியடைந்தனர். இதையடுத்து, ஆத்திரமடைந்த 'குடி'மகன்கள், ஓரிக்கை சாலையில் திடீரென மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
தகவலறிந்து வந்த போலீசார், தொழில்நுட்ப குளறுபடி குறித்து எடுக்கூறினர். இதையடுத்து, 'குடி'மகன்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.
ஒரு மணி நேரத்திற்கு பின் டாஸ்மாக் கடை மீண்டும் திறக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, வழக்கம்போல் மது விற்பனை நடைபெற்றது.