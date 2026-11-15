பானிபூரி கடைகளில் சுகாதாரமற்ற தண்ணீர், உணவுகள்: உணவு பாதுகாப்பு துறை ஆய்வு தேவை
பானிபூரி கடைகளில் சுகாதாரமற்ற தண்ணீர், உணவுகள்: உணவு பாதுகாப்பு துறை ஆய்வு தேவை
UPDATED : நவ 13, 2026 07:57 PM
ADDED : நவ 13, 2026 07:52 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் நகரில் உள்ள பானிபூரி கடைகளில், சுகாதாரமற்ற தண்ணீர் மற்றும் தரமற்ற உணவுப் பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளதால், உணவு பாதுகாப்பு துறையினர் ஆய்வு நடத்த வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் நகரில் உள்ள கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும் பானிபூரிக்கு பயன்படுத்தப்படும் தண்ணீர் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் சுகாதாரமானதாக இருப்பதில்லை என, வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் புகார் எழுந்துள்ளது.
பானிபூரிக்கு பயன்படுத்தப்படும் தண்ணீர் சுகாதாரமற்ற நிலையில் இருப்பதாகவும், உருளைக்கிழங்கு, மசாலா கலவைகள் மற்றும் புளி தண்ணீர் உள்ளிட்டவை முறையாக தயாரித்து பாதுகாக்கப்படுவதில்லை எனவும் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
கோடை காலத்தில் பானிபூரி விற்பனை அதிகரிப்பதால், நிரந்தர கடைகள் மட்டுமல்லாமல், தள்ளுவண்டிகளிலும் பலர் புதிதாக கடைகள் அமைத்து விற்பனை செய்கின்றனர். காஞ்சிபுரம் நகரில் ஏராளமான பானிபூரி கடைகள் அதிகரித்துவிட்டன.
பானிபூரியில், தரமற்ற பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுவதுடன், உணவுப் பொருட்கள் திறந்தவெளியில் வைக்கப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால், பானிபூரி சாப்பிடும் சிலருக்கு வயிற்று உபாதைகள் ஏற்படுவதாக வாடிக்கையாளர்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் நகரில் ஏராளமான பானிபூரி கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இக்கடைகளில் உணவு பாதுகாப்புத் துறையினர் திடீர் ஆய்வு நடத்த வேண்டும்.
சுகாதாரமற்ற தண்ணீர் மற்றும் தரமற்ற உணவு பொருட்களை பயன்படுத்தும் கடைகளுக்கு ‘நோட்டீஸ்’ வழங்கி, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.