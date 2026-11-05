விவசாயிகளுக்கு இன்று தனித்துவ அடையாள அட்டை சிறப்பு முகாம்
விவசாயிகளுக்கு இன்று தனித்துவ அடையாள அட்டை சிறப்பு முகாம்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 06:50 PM
உத்திரமேரூர்: ‘உத்திரமேரூர் தாலுகாவில், விவசாயிகளுக்கு தனித்துவ அடையாள அட்டை வழங்குவதற்கான சிறப்பு முகாம், இன்றும், நாளையும் இரு நாட்கள் நடைபெறுகிறது’ என, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
விவசாயிகளுக்கான தனித்துவ அடையாள அட்டை பெறுவதற்காக, இன்றும், நாளையும், காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை சிறப்பு முகாம் நடைபெறுகிறது.
பெருநகர் அ, பெருநகர் ஆ, மானாம்பதி, தண்டரை, விசூர், ராவத்தநல்லுார் ஆகிய கிராமங்களில் நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகளுக்கு, மானாம்பதி கிராம பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள பெரியநாயகி மஹாலில் முகாம் நடைபெறுகிறது.
உத்திரமேரூர் அ, உத்திரமேரூர் ஆ, வேடபாளையம், மேனலுார், மல்லியங்கரணை அ, மல்லியங்கரணை ஆ ஆகிய கிராமங்களில் நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகளுக்கு, உத்திரமேரூர் தாலுகா அலுவலகம் அருகே உள்ள ஸ்ரீராஜேஸ்வரி மஹாலில் முகாம் நடைபெறும்.
முகாமிற்கு வரும் விவசாயிகள் ஆதார் அட்டை, ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் போன் மற்றும் பட்டா, சிட்டா உள்ளிட்ட நில ஆவணங்களை கட்டாயம் எடுத்து வர வேண்டும்.
சம்பந்தப்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் முகாமில் பங்கேற்று தனித்துவ அடையாள அட்டையைப் பெற்றுப் பயன் பெறலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.